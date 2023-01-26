Координационный совет, создание которого инициировала Тихановская, признан экстремистским

Запрещенными оказались и все близкие к Тихановской структуры, а также интернет-ресурсы организаций – сайты, Telegram-каналы, аккаунты в соцсетях.

Новости Беларуси. Так называемый координационный совет, создание которого инициировала небезызвестная Светлана Тихановская, в Беларуси признан экстремистским формированием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел.

Напомним, на прошлой неделе Минский городской суд в заочном порядке начал рассмотрение уголовного дела в отношении Тихановской и ее сообщников. Всего в материалах фигурируют пять человек. Обвиняемым вменяют заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание и руководство экстремистским формированием, публичные призывы к санкциям и иным действиям, подрывающим национальную безопасность страны. Тихановскую также обвиняют в госизмене.

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