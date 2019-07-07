Никто не забыт и ничто не забыто. Рассказываем об акции «Беларусь помнит», которая сплотила страну накануне Дня Независимости

Новости Беларуси. 1133 дня. Только вдумайтесь: в Великую Отечественною наша Беларусь была оккупирована 1133 дня. И каждый из них длился дольше века. ​ В июле 1944-го здесь был Минский котел, одно из главных сражений за освобождение Беларуси во время операции «Багратион», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В окружение попала 105-тысячная фашистская группировка. Более 70 тысяч гитлеровцев были убиты воинами-освободителями. В память о всех героях войны под Минском был возведен Курган Славы. Горсть за горстью. Пожалуй, самая известная фраза об истории создания этого монумента. Был брошен клич – и полтора года сюда ехали люди, выстраивались в очередь, чтобы высыпать землю, привезенную из городов-героев и мест сражений. Это было воистину великое паломничество. «Он не любил об этом рассказывать». Хелена Мерааи рассказала о своём дедушке, который прошёл всю войну

Страшной была та война, великой была та Победа. День за днем наши люди воевали и жили на пределе сил. Страшно даже представить, как это: сражаться, как последний раз, погибать, но не сдаваться, отправлять на войну мужей и сыновей, не зная, вернуться ли.

Шаг за шагом они шли к Победе, которая поначалу казалась невероятной. Шаг за шагом они шли к мечте о свободной стране и свободной жизни. Шаг за шагом они давали нам надежду на будущее. Шаг за шагом мы будем помнить. Каждого. Они сражались за Родину и за каждого из нас. Такие рассказы из уст в уста передают во многих белорусских семьях. Война вошла в каждый дом и оставила там свой смертельный след. Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой» Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

У моей супруги дедушка двое суток в годы Великой Отечественной войны на бревне в Черном море после разбомбленного корабля плавал. Можете представить, какое это потрясение для человека. Вместе с другом они остались живы. Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной Возможно, потому молодежный марафон «75» «Родные лица Победы», которому старт дал лично Президент страны Александр Лукашенко на площади Победы 9 мая, когда росчерком пера аккуратно вывел лаконичное «Беларусь помнит».

Отозвался в сердцах тысяч неравнодушных белорусов. В передвижную лабораторию, которая проехала дорогами боевой славы наших солдат, люди нескончаемым потоком несли фотографии своих родных и близких. Тех, кто ушел на фронт, чтобы навсегда остаться на поле боя и в наших сердцах.

Теперь родные лица воинов-освободителей, героев войны, смотрят на нас со страниц первого тома национального фотомемориала. Создан первый том фотоальбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

На фотографиях герои не из книжек, а родные и близкие – папы и мамы, бабушки и дедушки. Акция стала поистине всенародной, а потому организаторы решили издать сразу несколько томов национального альбома памяти. До следующего Дня Победы, когда Беларусь отметит 75-летие окончания войны, все желающие могут принять участие в мемориальном марафоне и принести снимок своего героя. Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной

Юрий Шароваров:

Я горжусь подвигом своих родственников. И в такие памятные для Беларуси дни не могу не посетить данное мероприятие. Найти партизана. Поисковый портал появился в Беларуси. Как он работает?

Продолжают белорусы и начатый молодежью фоточеллендж. Онлайн галерею наших героев теперь можно найти в любой соцсети по хештегу #Беларусьпомнит. В геолокациях – вся страна. Здесь и медийные персоны – артисты, политики, спортсмены – и маленькие дети – то самое юное поколение, которое бережно хранит память предков.

Дмитрий Васько, главный специалист центра информационных и социальных технологий ЦК ОО «БРСМ»:

Это очень массовость набрало. Более 5 тысяч по одной из социальных сетей. То есть по всем социальным сетям идет массово этот челлендж. Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов Но в соцсетях собрать всю информацию невозможно. А так хочется знать имена каждого героя. Потому издательский дом «Беларусь сегодня» и Национальный архив решились на беспрецедентный проект. Тысячи томов – машинно- и рукописных свидетельств о партизанской жизни – оцифрованы. Онлайн-мемориал теперь доступен всем (подробнее – здесь).

Расширенный поиск позволит по крупицам – по году и месту рождения, наградам и участии в партизанских соединениях – найти родственника, который до сих пор числится в списках пропавших без вести. В процессе оцифровки авторы проекта обнаружили сведения о героических предках известных людей, среди которых и лидер группы «J:Морс» Владимир Пугач. Лидер группы J:Морс о портале «Партизаны Беларуси»: Каждый помнит прежде всего о своем предке, думает о нём

А это результат кропотливой работы десятков детей по всей стране.

Здесь – фамилия, имя, отчество, годы жизни, звание и место рождения. Полотнище «Беларусь помнит» школьники собирали по лоскуткам. Ребята решили отыскать и разместить здесь всех героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, выходцев из Беларуси. И если с последними вопросов не возникало – их ровно 71, то имена героев Советского Союза выискивали в архивах и документах. Сейчас в историю вписаны 484 воина-освободителя.

Роман Мамченко, главный специалист отдела проектной деятельности ЦК ОО «БРСМ»:

Чтобы сделать такое уникальное полотно (а размер его – 6 на 12 метров), нужно было проверить информацию. По предварительным данным, у нас было только 478 имен, а в результате нашей работы, ее анализа мы нашли еще имен. Итого получилось 484.

К слову, именно душевный порыв школьников дал старт беспрецедентной акции памяти. Волонтеры отрядов «Доброе сердце», которые ухаживают за более чем 2,5 тысячами воинских захоронений по всей стране, накануне Дня Независимости возложили цветы к обелиску «Скорбящей матери» в Мяделе и призвали всех белорусов почтить память воинов-освободителей букетом гвоздик. Так родилась акция «Беларусь помнит. Помним каждого». Политики, артисты, спортсмены, журналисты и обычные школьники выстилали пестрыми цветочными коврами памятники и мемориалы страны.

Цветы легли у подножия всех без исключения воинских захоронений нашей страны. И одна мысль на всех, как молитва за павших: «Никто не забыт. И ничто не забыто!».

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Как мы объясним, так это и сохранится в памяти наших внуков. А они расскажут своим. И мы всегда будем гордиться тем, что у нас есть такая страна, что это наша страна, что мы ее любим, что мы делаем все для того, чтобы она процветала, чтобы здесь радостно жили и радовались все поколения белорусов. Присоединились к марафону памяти «75» и центральные медиа страны. Накануне Дня Независимости сотрудники телеканала СТВ вместе с коллегами возложили цветы в мемориальном комплексе «Хатынь». Уже 50 лет он сухими ударами колоколов напоминает о жестоком 1943-м. Когда 149 местных жителей были уничтожены гитлеровскими карателями. На месте трагедии – остовы домов тысяч деревень, разделивших печальную участь Хатыни. «Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны

Цветы памяти в эти дни – как символ единства нации. Беларусь помнит. И те, кто прошел дорогами войны, и мы, их потомки, которым есть за что сказать спасибо.