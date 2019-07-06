Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. Кратковременные дожди с грозами и прохладная температура отступать не намерены. В начале недели погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы. Подключатся и прохладные неустойчивые воздушные массы с северо-запада Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Юлия Лучинович, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Через страны Европы непрерывной цепочкой будут перемещаться атлантические циклоны. И как следствие, хозяином погоды в Беларуси на этот период станет прохладный океанический воздух.
Часто будут идти дожди, в отдельных районах – с грозами.
Ночью преобладающая температура воздуха составит +7+13, в дневные часы столбики термометра по стране, в основном, покажут +15 +20, по югу ожидается на пару градусов теплее.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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