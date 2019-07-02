«Памятник непокорённому человеку – это памятник непокорённой Беларуси». В Хатыни сотрудники СТВ почтили память жертв войны

Новости Беларуси. Чтит традиции и не забывает о подвиге воинов-освободителей молодое поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно оно выступило инициатором акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Центральные медиа страны также присоединились к марафону памяти.

Сотрудники телеканала СТВ вместе с коллегами возложили цветы в мемориальном комплексе «Хатынь». В 1943-м 149 местных жителей были уничтожены гитлеровскими карателями. Цветы памяти в эти дни как символ единства нации.

Юлия Огнева, ведущая СТВ:

Мне кажется, у каждой белорусской семьи есть история, связанная с Великой Отечественной войной. У меня есть история, связанная непосредственно с Хатынью. Здесь есть монумент деревни моей бабушки. Это деревня Уласы, которая также была сожжена фашистами и, конечно, очень важно прийти сюда, важно возложить цветы.

Потому что важно помнить и не потому, что прямо надо помнить, а потому что ну как по-другому? И как иначе сохранить ту правду о той войне.