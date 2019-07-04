Найти партизана. Поисковый портал появился в Беларуси. Как он работает?

Интернет-портал «Партизаны Беларуси» презентовали в Минске. Теперь база данных о партизанах и подпольщиках доступна всем. На сайте partizany.by каждый из нас может найти сведения, касающиеся его семьи, родственников и близких. Портал содержит архивные документы и личные дела белорусских партизан – Героев Советского Союза, биографии легендарных комбригов, научные и научно-публицистические статьи об истории партизанского движения. По мере заполнения на портале будет выстраиваться структура партизанских соединений, масштабной антифашистской борьбы в каждом регионе Беларуси.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора-главного редактора ИД «Беларусь сегодня» – Иван Синичкин.

Каков принцип работы портала?

Иван Синичкин, заместитель директора-главного редактора ИД «Беларусь сегодня»:

Вводится фамилия, может быть расширенный поиск, если есть какие-то ещё данные – год рождения, место рождения известно.

Всё это вводится и система подбирает ему, помимо того, что прямое совпадение, но ещё и похожее.

Если вы ошиблись или в системе ошибка есть в написании фамилии, потому что всё это было на таких старых листах, в походных условиях, в лесных условиях писались. Если писарь, который заполнял документ, ошибся в какой-то букве, то система, всё равно, покажет похожую фамилию: например, Петров, Петрович может идти в выдаче.

Этот поиск актуален только для белорусов?