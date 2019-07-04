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Найти партизана. Поисковый портал появился в Беларуси. Как он работает?

04 июля 2019 07:39
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Интернет-портал «Партизаны Беларуси» презентовали в Минске. Теперь база данных о партизанах и подпольщиках доступна всем. На сайте partizany.by каждый из нас может найти сведения, касающиеся его семьи, родственников и близких. Портал содержит архивные документы и личные дела белорусских партизан – Героев Советского Союза, биографии легендарных комбригов, научные и научно-публицистические статьи об истории партизанского движения. По мере заполнения на портале будет выстраиваться структура партизанских соединений, масштабной антифашистской борьбы в каждом регионе Беларуси.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора-главного редактора ИД «Беларусь сегодня» – Иван Синичкин.

Каков принцип работы портала?

Иван Синичкин, заместитель директора-главного редактора ИД «Беларусь сегодня»:
Вводится фамилия, может быть расширенный поиск, если есть какие-то ещё данные год рождения, место рождения известно.

Всё это вводится и система подбирает ему, помимо того, что прямое совпадение, но ещё и похожее.

Если вы ошиблись или в системе ошибка есть в написании фамилии, потому что всё это было на таких старых листах, в походных условиях, в лесных условиях писались. Если писарь, который заполнял документ, ошибся в какой-то букве, то система, всё равно, покажет похожую фамилию: например, Петров, Петрович может идти в выдаче.

Этот поиск актуален только для белорусов?

Найти партизана. Поисковый портал появился в Беларуси. Как он работает?-1

Иван Синичкин:
Более 50 национальностей принимали участие в партизанском движении только на территории Беларуси. Кто-то отступал вместе с войсками, оставались в партизанским отрядах, но родились где-то в России, Украине, Средней Азии. Какие-то группы забрасывались сюда во время Великой Отечественной войны и здесь оставались, так как не могли вернуться за линию фронта, и оставались в партизанских отрядах. В нашем архиве хранятся документы ещё и близлежащих областей, которые сейчас входят в состав России, и так как идёт обработка по порядку, чтобы не нарушать целостность архивных дел, то мы их обрабатываем, в том числе.

Какую отдачу вы ждёте?

Иван Синичкин:
Мы его запустили буквально на днях и в первый день его посмотрело 4 тысячи человек. Это очень, мы считаем, сильный показатель. И смотрели не только из Беларуси. Мы наблюдали и США, и Израиль, и Германия, и Россия, и Украина. Естественно, большой отклик от белорусов.

# Беларусь помнит # общество # Иван Синичкин

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