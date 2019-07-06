«Гордимся каждым ластиком, каждым блокнотом»: в Минске открылся новый магазин «Офистон маркет»

Новости Беларуси. Если на ЦТ понадобиться может только черная ручка, то любые канцелярские товары теперь можно найти по одному адресу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего 10 тысяч наименований и эксклюзивные для Беларуси бренды представлены в новом магазине «Офистон маркет». Здесь можно не только собрать ребенка к школе «под ключ» и приобрести все необходимое для офиса. Акцент сделан на товарах для творчества самых разных направлений – от классического маслом по холсту до жидкого акрила, картин по номерам и каллиграфии.

25-летний опыт компании позволил привести на белорусский рынок легендарные мировые марки. Среди новинок – британские скетч-буки в широчайшем ассортименте и японские маркеры с палитрой в 350 цветов.

Елена Ахвледиани, соучредитель ООО «Смартон»:

Мы 25 лет собираем детей в школу, студентов – в институты. Гордимся за эти 25 лет каждой ручкой, каждым ластиком и каждым блокнотом. В последние годы стали заниматься художественным направлением. Потому что в мире существует тренд – и профессиональный, и полупрофессиональный, и как хобби растет это увлечение. Захотели создать площадку, на которой будут собраны все самые лучшие продукты для реализации любых смелых затей.

Магазин сам очень классный. Куча товаров, которых нет в других магазинах. Мне очень понравилось, буду сюда еще приходить.

В этом креативном пространстве впервые в Беларуси можно найти и полюбившиеся парижанам оригинальные сувениры бренда Pylones.