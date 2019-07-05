Создан первый том фотоальбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

Новости Беларуси. Проект «Беларусь помнит. Родные лица Победы» обретает реальные очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Проект «Беларусь помнит. Родные лица Победы» обретает реальные очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увидел свет первый том национального альбома памяти. В него вошли материалы, собранные во время патриотического марафона молодёжи «75», посвященного юбилею освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Начиная с дня Победы участники марафона проехали дорогами боевой славы освободителей и собрали фотографии и материалы, которые и позволили создать национальный альбом и полотнище «Беларусь помнит!» размером 6 на 12 метров с именами 484 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы – уроженцев Беларуси.
Наталья Андрушкевич, заместитель заведующего центром информационных и социальных технологий ЦК ОО «БРСМ»:
Всего за время участия марафона было собрано более 2 тысяч фотографий. В альбом вошли лучшие из лучших – 700. Остальные мы перенесли на диск, который также находится в альбоме. Все фото аккумулировались в одном альбоме, который мы тщательно редактировали, исправляли по определенной форме и в итоге – вот результат того, что вы можете увидеть.
Работа над созданием национального альбома памяти продолжится. Небезразличных белорусов оказалось так много, что акцию организаторы решили продолжить до следующего 9 мая. В 2020 наша страна отметит 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.