Создан первый том фотоальбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

Начиная с дня Победы участники марафона проехали дорогами боевой славы освободителей и собрали фотографии и материалы, которые и позволили создать национальный альбом и полотнище «Беларусь помнит!» размером 6 на 12 метров с именами 484 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы – уроженцев Беларуси.

Наталья Андрушкевич, заместитель заведующего центром информационных и социальных технологий ЦК ОО «БРСМ»:

Всего за время участия марафона было собрано более 2 тысяч фотографий. В альбом вошли лучшие из лучших – 700. Остальные мы перенесли на диск, который также находится в альбоме. Все фото аккумулировались в одном альбоме, который мы тщательно редактировали, исправляли по определенной форме и в итоге – вот результат того, что вы можете увидеть.