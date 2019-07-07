«Он не любил об этом рассказывать». Хелена Мерааи о своём дедушке, который прошёл всю войну

Новости Беларуси. Страшной была та война, великой была та Победа. День за днем наши люди воевали и жили на пределе сил. Страшно даже представить, как это: сражаться, как последний раз, погибать, но не сдаваться, отправлять на войну мужей и сыновей, не зная, вернуться ли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Очень греет мою душу, что вот такая книга будет лежать именно с его фотографией. Ну и, собственно, я рядом с ним.

Участница детского «Евровидения» от Беларуси в 2017 году – гимназистка Хелена Мерааи – с любовью и трепетом рассматривает пожелтевший снимок в огромном фолианте народной памяти. Ее дедушка – Александр Владимирович Гурский – служил на 1-м Украинском фронте, прошел всю войну и был мобилизован перед самым освобождением. Из-за неудачного ранения пошло заражение крови. Руку пришлось ампутировать. В полевых условиях.