«Он не любил об этом рассказывать». Хелена Мерааи о своём дедушке, который прошёл всю войну
Новости Беларуси. Страшной была та война, великой была та Победа. День за днем наши люди воевали и жили на пределе сил. Страшно даже представить, как это: сражаться, как последний раз, погибать, но не сдаваться, отправлять на войну мужей и сыновей, не зная, вернуться ли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Очень греет мою душу, что вот такая книга будет лежать именно с его фотографией. Ну и, собственно, я рядом с ним.
Участница детского «Евровидения» от Беларуси в 2017 году – гимназистка Хелена Мерааи – с любовью и трепетом рассматривает пожелтевший снимок в огромном фолианте народной памяти. Ее дедушка – Александр Владимирович Гурский – служил на 1-м Украинском фронте, прошел всю войну и был мобилизован перед самым освобождением. Из-за неудачного ранения пошло заражение крови. Руку пришлось ампутировать. В полевых условиях.
Хелена Мерааи, представительница Беларуси на детском конкурсе песни «Евровидение-2017»:
Как раньше ампутировали руки? Стакан водки – и резали на живую. И то водка – это в лучшем случае была. Он не любил об этом рассказывать. У него на самом деле была одна фраза, которую мы все очень хорошо запомнили: «Мы воевали не столько ради Победы, сколько ради мирного неба над головой. У нас были жены, у многих были уже дети». И они хотели только светлого будущего для нас.
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