Лидер группы J:Морс о портале «Партизаны Беларуси»: Каждый помнит прежде всего о своем предке, думает о нём

Новости Беларуси. Интерактивная база партизан и подпольщиков презентована в Беларуси. Портал содержит архивные документы и личные дела белорусских партизан – Героев Советского Союза, биографии легендарных комбригов, научные и научно-публицистические статьи об истории партизанского движения. По мере заполнения на портале будет выстраиваться структура партизанских соединений, масштабной антифашистской борьбы в каждом регионе Беларуси. В процессе оцифровки архивных документов авторы проекта обнаружили сведения о героических предках известных людей, среди которых и лидер группы J:Морс Владимир Пугач. Во время презентации музыкант рассказал, насколько важно помнить о том, что было

Владимир Пугач:

Для меня неожиданность вот это приглашение и то, что я попал в среду профессиональных архивистов и историков. Вам большое спасибо за то, что вы делаете и за то, что вы сделаете. За то, что фиксируете историю страны для будущих поколений. Рассуждать о ценности как исторического источника в вашем присутствии этой базы я не стану. Я лучше скажу о том, что память страны, история страны – это всегда сумма памяти отдельных судеб, отдельных линий, отдельных людей, отдельных черно-белых фотографий, которые висят на стенках отдельных квартир. Каждый помнит прежде всего о своем предке, думает о нем, пытается примерять свою жизнь к его жизни. Чем больше он знает о своем предке, чем ярче и детальнее его жизненный путь, тем осмотрительнее и взвешеннее молодое поколение выбирает свой жизненный путь.

Как работает портал и сколько человек уже познакомились с проектом partizany.by в программе «Утро. Студия хорошего настроения» рассказал заместитель директора-главного редактора ИД «Беларусь сегодня» Иван Синичкин.