Лидер группы J:Морс о портале «Партизаны Беларуси»: Каждый помнит прежде всего о своем предке, думает о нём
Новости Беларуси. Интерактивная база партизан и подпольщиков презентована в Беларуси.
Портал содержит архивные документы и личные дела белорусских партизан – Героев Советского Союза, биографии легендарных комбригов, научные и научно-публицистические статьи об истории партизанского движения. По мере заполнения на портале будет выстраиваться структура партизанских соединений, масштабной антифашистской борьбы в каждом регионе Беларуси.
В процессе оцифровки архивных документов авторы проекта обнаружили сведения о героических предках известных людей, среди которых и лидер группы J:Морс Владимир Пугач. Во время презентации музыкант рассказал, насколько важно помнить о том, что было
Владимир Пугач:
Для меня неожиданность вот это приглашение и то, что я попал в среду профессиональных архивистов и историков. Вам большое спасибо за то, что вы делаете и за то, что вы сделаете. За то, что фиксируете историю страны для будущих поколений. Рассуждать о ценности как исторического источника в вашем присутствии этой базы я не стану.
Я лучше скажу о том, что память страны, история страны – это всегда сумма памяти отдельных судеб, отдельных линий, отдельных людей, отдельных черно-белых фотографий, которые висят на стенках отдельных квартир. Каждый помнит прежде всего о своем предке, думает о нем, пытается примерять свою жизнь к его жизни. Чем больше он знает о своем предке, чем ярче и детальнее его жизненный путь, тем осмотрительнее и взвешеннее молодое поколение выбирает свой жизненный путь.
Как работает портал и сколько человек уже познакомились с проектом partizany.by в программе «Утро. Студия хорошего настроения» рассказал заместитель директора-главного редактора ИД «Беларусь сегодня» Иван Синичкин.
Иван Синичкин, заместитель директора-главного редактора ИД «Беларусь сегодня»:
Мы приступили к работе задолго. Задумка появилась в конце прошлого года. Мы подписали соглашение с Национальным архивом Республики Беларусь о совместной работе над проектом. Подготовительные работы велись на протяжении этого времени, начинали сканироваться документы первые. В феврале мы приступили к внесению этих документов уже в базу данных первичную. Это еще не был сформированный портал, это была сформированная база данных для внутреннего использования.
С февраля мы внесли туда 35 тысяч учетных карточек наших партизан. Начинали в первую очередь с наградных листов тех, кого к каким-то наградам представляли, совершили какой-то подвиг. Естественно, мы брали какие-то интересные фактурные материалы в первую очередь.
Вводится фамилия, может быть расширенный поиск, если есть какие-то ещё данные – год рождения, место рождения известно. Всё это вводится и система подбирает ему, помимо того, что прямое совпадение, но ещё и похожее.
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