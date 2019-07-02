Домрачева, Мирный и Ковальчук возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. В Минске к акции «Беларусь помнит. Помним каждого» присоединились спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У монументального комплекса стелы «Минск – город-герой» участники возложили венки и цветы. В их числе были министр спорта – Сергей Ковальчук, четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону – Дарья Домрачева и многократный победитель турниров «Большого шлема» – теннисист Максим Мирный. Для каждого из них тема войны – личная история.

Дарья Домрачева, четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, герой Беларуси:

Мои дедушка и бабушка вместе прошли всю войну. Наверное, сложно передать словами, как это тяжело было. Поэтому они не очень делились подробностями всех историй. Но по интонации, по выражениям их лиц сразу было понятно, что горе было огромнейшей величины.

Максим Мирный, олимпийский чемпион по теннису:

Сегодня я привёл своего сына. Мы вместе возлагали цветы.