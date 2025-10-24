Стартовал 26-й тур ЧБ по футболу – «Минск» и «Сморгонь» сыграли вничью

Сегодня, 24 октября, стартовала игровая программа 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В первом противостоянии «Минск» в номинально домашнем матче принимал «Сморгонь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины не выявили победителя. Уже на 12-й минуте Александр Макась эффектным ударом вывел хозяев вперед. Однако гости активизировались и довольно скоро Максим Яблонский восстановил паритет. В конце первого тайма Владислав Варакса вновь обеспечил преимущество столичного клуба, а после перерыва Максим Будько установил окончательные цифры на табло – 2:2.

В субботу, 25 октября, футболисты минского «Динамо» сыграют в Новополоцке с местным «Нафтаном», мозырская «Славия» примет гродненский «Неман», «Гомель» сыграет со «Слуцком», а БАТЭ будет соперничать с жодинским «Торпедо».