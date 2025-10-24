Минское «Динамо» победило «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Минское «Динамо» положило начало восьмиматчевой домашней серии в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Сегодня, 24 октября, наши парни встречались с «Шанхайскими драконами», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперник для белорусского коллектива непростой, в этом месяце китайский клуб дважды был сильнее. «Зубры» намеревались взять реванш и у них это получилось. Правда обе команды продемонстрировали неуступчивую и яркую борьбу. На 10-й минуте Сэм Энас вывел минчан вперед. На старте второго периода гости восстановили паритет. Заключительная треть осталась безголевой. Основное время завершилось вничью, овертайм также сильнейшего не выявил. Все решилось в серии буллитов, где точнее оказались динамовцы. Победа с результатом 2:1.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартального проведут во вторник, 28 октября, против «Сочи».