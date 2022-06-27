Мороженое, напитки и отдых на воде. Как охладиться в экстремальную жару без вреда для здоровья?

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 28 июня. Синоптики прогнозируют: жара в стране только усилится и продержится минимум до конца июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А потому неделя ожидается по-настоящему горячая. Неудивительно, что на пляжах настоящие аншлаги. Спасает вода. Но, к сожалению, бывают случаи, когда и из воды надо спасать. Только в Гродно помощь понадобилась двум детям, к сожалению, есть и трагедии. Медики не рекомендуют гулять без головных уборов. А в Гродненском зоопарке закупили дополнительные бассейны для животных. «Горячий репортаж» у нашего корреспондента Галины Буро.

Внимание! Уважаемые родители, не оставляйте детей возле воды без присмотра! Такие напоминания на центральном пляже в Гродно звучат постоянно. Один из таких заплывов едва не закончился трагедией. 12-летнюю девочку в один момент мощное течение Немана отбросило на глубину. К счастью, спасатель Олег Сельханович находился рядом и прямо в одежде нырнул за ребенком.

Олег Сельханович, старший моторист-спасатель Гродненской областной организации ОСВОД:

Она была без родителей, взрослых с ними не было. Медик сразу, наш фельдшер, оказал ей первую помощь. Обязательно взрослые должны быть начеку. Тонут молча, поэтому так, как в фильмах: «Спасите, тону!» – такого нет. Человек сразу уходит на дно, и все.

На этой же станции в выходные спасли еще и 10-летнего мальчика – истории, как под копирку. А вот на другом отрезке Немана, где нет оборудованного места для купания, 29-летнего отдыхающего спасти было некому. Тело гродненца водолазы отыскали спустя час. В крови обнаружен алкоголь. А ведь медики запрещают употреблять спиртное в жару – слишком высокая нагрузка на сердце и сосуды.

Людмила Свирид, врач общей практики Гродненской центральной городской поликлиники:

Обязательно нужно носить светлую одежду, чтобы организм не перегревался, чтобы не было тепловых, солнечных ударов. Употреблять пищу больше, конечно, нужно растительную. Молочно-кислые продукты тоже нужно очень аккуратно, чтобы соблюдать сроки годности продуктов, чтобы не было отравлений, сальмонеллеза, дизентерий.