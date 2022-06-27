«Без экономического потенциала мы будем людей кормить ракетами? Патронами?» Насколько дорого сохранить суверенитет?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси. Алена Сырова, СТВ:

А дорого сохранять свой нейтралитет или суверенитет? Наверное, дешевле быть в компании с кем-то?

Александр Козлов, экономический аналитик:

Военный суверенитет, про который мы сегодня здесь говорим, к сожалению, не решается только военно-техническим сотрудничеством. Примером являются подтверждения Георгия Васильевича. Он упомянул, что Советский Союз развалился, по сути, без единого выстрела. По сути, развалилась-то ядерная, военная сверхдержава. А почему развалилась? Не только ракеты и самолеты все решают. Чтобы не оказалась та ситуация, что мы за кустами леса не увидели. Да, мы решаем вопросы военно-технического сотрудничества глобально, но упускаем другие вопросы, которые оно не решает. Отток кадров, миграция. Какие ракеты и ядерные боеголовки это решают? Никакие. Сегодня все настолько трансформируется. У нас сегодня цифровое информационное пространство, и надо на этом пространстве использовать соответствующие инструменты. Борьба за умы идет.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Белорусы в лице Президента говорили, что основой интеграции с Россией должна быть экономика. И сегодня Путин с Лукашенко, когда встречаются, что у них на первом месте стоит? Экономика.



Кирилл Казаков, СТВ:

Импортозамещение.



Олег Гайдукевич:

Без экономического потенциала мы будем людей кормить ракетами? Патронами? Нет. Сегодня санкции, которые ввели в отношении Беларуси и России, их задача какая? Уничтожить экономику. Наша задача какая? Переориентировать рынки, укрепить экономику и выдержать удар. Тогда и военный потенциал мы возрастим. Порт мы в Петербурге строим. А литовцы скоро будут ездить на лошадях, потому что у них порт закрылся, железнодорожного переезда не будет. Все в Европу, а кто не уедет – едьте на лошадях.