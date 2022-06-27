Гайдукевич: «Хотят из Беларуси сделать Прибалтику или Украину, чтобы здесь стояли базы НАТО, чтобы сюда летели ракеты»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Один из упреков в отношении Беларуси связан не с экономикой, а именно с военным сотрудничеством. Этот упрек мы слышим на протяжении особенно последних месяцев. Когда идет специальная операции России в Украине. Так вот. Самый большой политический миф, который белорусы успешно развеяли на референдуме. И мы убрали из Конституции нейтралитет, правда, записали, что никому никакой угрозы никогда нести не будем. Это военный нейтралитет. Современный мир показал: не бывает никакого нейтралитета. Возьмите Европу. Швейцария была нейтральной. Через всю территорию идет натовское оружие в Украину. Раз. Второе – все страны облеплены базами НАТО. Кто их будет спрашивать? Если вдруг какой-то конфликт, спрашивать никто не будет.

Поэтому когда мы вступаем в военный союз с Россией, а Президент наш этот курс определил с момента своего избрания, это как раз и есть в том числе военный суверенитет, когда мы на своей территории обеспечиваем вопросы национальной безопасности. А нас упрекают. Что они нам предлагают взамен? Они же не хотят нейтральных белорусов. Вы думаете, они хотят нейтральную Беларусь? Они хотят из Беларуси сделать Прибалтику или Украину, чтобы здесь стояли базы НАТО, чтобы сюда летели ракеты, чтобы было военное противостояние, в том числе с Россией. Если бы в 2020 году госпереворот удался, я вам гарантирую, сегодня бы здесь была война, и ракеты летели бы на территорию Беларуси. Никакого нейтралитета не было бы. Это сказка, поэтому Президент сегодня сохранил мир и военную безопасность страны именно путем военного союза с Россией.

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