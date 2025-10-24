Колоссальный накал! Как проходит чемпионат Беларуси по конькобежному спорту?

Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту участники боролись за награды на дистанции тысяча метров, а также в командных гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту участники боролись за награды на дистанции тысяча метров, а также в командных гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Дистанция 1000 метров у конькобежцев и олимпийская, и массовая. Игнат Головатюк на Олимпиаде в Токио преодолел отрезок за 1 мин 08,63 сек, проиграв чемпиону 71-у сотую и став шестым. Плотность результатов налицо.
На чемпионате Беларуси Игнат готовился побить рекорд, но, к сожалению, перед стартом получил травму и снялся. Врачи сказали что за 4 дня он встанет в строй и выступит на Кубке России. Борьба развернулась между другими лидерами, и победа досталась Виктору Руденко, которому предстоит в скором будущем побороться на четырех этапах Кубка мира за олимпийскую лицензию. Антон Бранковский стал вторым. Владислав Гапон замкнул тройку сильнейший. Накануне он победил в спринте.
Виталий Роговцев, старший тренер национальной команды Беларуси по конькобежному спорту:
Я доволен. Если бы у нас было хотя бы пару стартов до этого соревнования, конечно, я бы от них требовал большего результата, несмотря на то, что сегодня они показаны неплохие. Дальше старты будут буквально через неделю. Мы бежим на Кубке России в Коломне.
У женщин на тысячи не было равных Анне Доморацкой. Накануне спортсменка взяла золото на спринте и удвоила медальный скарб. Хороший задел перед российской чередой стартов.
Анна Доморацкая, чемпионка Беларуси по конькобежному спорту:
Цели есть – пробежать все Кубки России по максимуму и показать там высокие секунды. Возможно, обновить рекорд катка. Я ко всему готовлюсь, к каждому старту готовлюсь.
В командных гонках победили представители национальной команды Руденко, Доморацкий и Лютик. Чемпионат Беларуси завершится в 26 октября.