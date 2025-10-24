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В Гродно проходит первый Белорусско-российский форум молодых хирургов

24 октября 2025 19:32
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Беларусь и Россия продолжают развивать сотрудничество в медицинской сфере. Стороны заинтересованы в высококвалифицированных кадрах для работы современных клиник с высоким уровнем медобслуживания. Потому и требования к образованию и навыкам врачей постоянно растут. 

Готовить выпускников-профессионалов намерены медицинские университеты Гродно и Санкт-Петербурга. Впервые они организовали Белорусско-российский научно-образовательный форум молодых хирургов, где студенты – будущие врачи могли проявить свои таланты прямо в операционной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

О таком практическом обмене опытом материал Галины Буро. 

В Гродно проходит первый Белорусско-российский форум молодых хирургов-2

Учебная операционная. Но задания максимально приближены к реальным. На столе – органы и ткани. Белорусские и российские участники проводят трансплантацию почки. Все надо сделать по протоколу, правильно выполнить швы между сосудами. Это лишь одно из заданий. Операций много по 8 направлениям хирургии: от сердечно-сосудистой до пластической. Студенты гродненского и питерского медицинских вузов готовились заранее. 

В Гродно проходит первый Белорусско-российский форум молодых хирургов-4

Федор Хворик, студент Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Санкт-Петербурга (Россия):
Первым делом подготовка идет теоретическая, это мануальные навыки, и практическая. Спасибо огромное Гродненскому государственному медицинскому университету.

В Гродно проходит первый Белорусско-российский форум молодых хирургов-6

Глеб Шило, студент педиатрического факультета Гродненского государственного медицинского университета:
У нас включается команда вся полностью, те, кто стоит у операционного стола, также надо помнить про ребят, которые за кадром это все организовывают, помогают нам в этом, наши волонтеры, это все наши студенты-медики, нас около 35 человек. 

На первом Белорусско-российском форуме молодых хирургов встретились две команды из числа лучших студентов медвузов Гродно и Санкт-Петербурга. Их задача – продемонстрировать знания, быстро принимать решения прямо во время операции, правильно накладывать швы и завязывать узлы. Ведь в современной хирургии важен не только результат, но и эстетический вид. Если техника операций в наших странах примерно одинаковая, то подходы бывают разные. Есть что перенять. 

Далее смотрите в видео.

# Беларусь-Россия # Медицина

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