В Гродно проходит первый Белорусско-российский форум молодых хирургов

Беларусь и Россия продолжают развивать сотрудничество в медицинской сфере. Стороны заинтересованы в высококвалифицированных кадрах для работы современных клиник с высоким уровнем медобслуживания. Потому и требования к образованию и навыкам врачей постоянно растут. Готовить выпускников-профессионалов намерены медицинские университеты Гродно и Санкт-Петербурга. Впервые они организовали Белорусско-российский научно-образовательный форум молодых хирургов, где студенты – будущие врачи могли проявить свои таланты прямо в операционной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О таком практическом обмене опытом материал Галины Буро.

Учебная операционная. Но задания максимально приближены к реальным. На столе – органы и ткани. Белорусские и российские участники проводят трансплантацию почки. Все надо сделать по протоколу, правильно выполнить швы между сосудами. Это лишь одно из заданий. Операций много по 8 направлениям хирургии: от сердечно-сосудистой до пластической. Студенты гродненского и питерского медицинских вузов готовились заранее.

Федор Хворик, студент Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Санкт-Петербурга (Россия):

Первым делом подготовка идет теоретическая, это мануальные навыки, и практическая. Спасибо огромное Гродненскому государственному медицинскому университету.