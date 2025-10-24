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Волейболистки «Минчанки» проиграли команде «Заречье-Одинцово» в российской Суперлиге

24 октября 2025 20:15
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Волейболистки «Минчанки» потерпели третье поражение в регулярном чемпионате женской российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки во Дворце спорта «Уручье» принимали действующего бронзового призера турнира – «Заречье-Одинцово». Две стартовые партии завершились с одинаковым счетом – 25:21 в пользу подмосковной команды. В третьем игровом отрезке белоруски также не смогли противостоять своим оппоненткам – 17:25. На данный момент землячки занимают 11-е место в таблице текущего розыгрыша. Следующий поединок «Минчанка» проведет в ближайший вторник, 28 октября, против саратовского «Протона».

# Волейбол

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