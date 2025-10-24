Не станет ли ИИ началом деградации человечества? Вопрос директору IT-школы

XXI век стал ареной новой битвы – человека и машины. Искусственный интеллект обыгрывает нас в шахматы, пишет картины, создает симфонии и даже сдает экзамены лучше студентов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Какие продукты полезны для мозга – рассказала врач-диетолог. Пару лет назад ИИ прошел тест IQ на 136 баллов – это выше среднего. Многие резонно задаются вопросом: не станет ли это началом деградации человечества?

Сергей Краевский, директор IT-школы:

То, что искусственный интеллект нам помогает быстро получить информацию и экономить наше время, долго время не проводить в библиотеке, – это не означает, что мы становимся от этого тупее. Это экономит наше время и освобождает наш интеллект, мозг, чтобы мы, например, выдумывали новые идеи. Это освобождает наш интеллект для креативности, творчества, принятия сложных стратегических решений. Искусственный интеллект на это не способен. Сегодня искусственный интеллект становится не просто инструментом, а партнером в развитии человеческого интеллекта. Он помогает учиться быстрее, находить нужную информацию, анализировать большие объемы данных и видеть закономерности, которые трудно заметить самостоятельно.