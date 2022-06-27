«Более радикальные оценки». Какая возрастная группа больше всего заинтересована в суверенитете Беларуси?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси. Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Буквально за последние несколько лет я посмотрел наши данные. Удельный вес тех, кто считает, что безусловным приоритетом для Республики Беларусь должна быть ориентация на развитие договорных, союзнических отношений с Российской Федерацией, вырос. Буквально за последние 2-3 года с 40 % до 50 %. При этом еще один вектор, который ни в коем случае не сбрасываем со счетов, – значительная ориентация на сохранение собственного суверенитета, на проведение собственной политики.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Возрастной ценз вы учитывали? Вот молодежь до 30 лет? Эта статистика подходит для них? Николай Мысливец:

Это результаты репрезентативных исследований, в которых принимали участие представители всех групп населения возрастных. Во-вторых, что касается молодежи, в ряде случаев именно она демонстрирует такие серьезные, порой даже более радикальные оценки, чем представители старших возрастных групп. Открывается дорога для развития у нас импортозамещающих технологий, продукции и так далее. От всего нужно брать уроки. Всему нужно учиться. Эта ситуация преподносит нам еще один урок, на котором нам принципиально важно акцентировать внимание. У нас открыты возможности делать то, что мы умеем. То, что востребовано. Взять голову в руки, задуматься над тем, как эту возможность использовать. Кризис – это возможности. И принципиально важно этими возможностями воспользоваться. Умеем мы это делать? Можем мы это сделать? Вот на это тоже должна быть заточена работа и агропромышленного комплекса, и производственных предприятий, и сферы науки. В Академии наук сегодня в очередной раз вопрос об импортозамещении рассматривался очень остро. Вопрос о развитии микроэлектроники – один из приоритетов.