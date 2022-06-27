«Более радикальные оценки». Какая возрастная группа больше всего заинтересована в суверенитете Беларуси?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
Буквально за последние несколько лет я посмотрел наши данные. Удельный вес тех, кто считает, что безусловным приоритетом для Республики Беларусь должна быть ориентация на развитие договорных, союзнических отношений с Российской Федерацией, вырос. Буквально за последние 2-3 года с 40 % до 50 %. При этом еще один вектор, который ни в коем случае не сбрасываем со счетов, – значительная ориентация на сохранение собственного суверенитета, на проведение собственной политики.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
Возрастной ценз вы учитывали? Вот молодежь до 30 лет? Эта статистика подходит для них?
Николай Мысливец:
Это результаты репрезентативных исследований, в которых принимали участие представители всех групп населения возрастных. Во-вторых, что касается молодежи, в ряде случаев именно она демонстрирует такие серьезные, порой даже более радикальные оценки, чем представители старших возрастных групп.
Открывается дорога для развития у нас импортозамещающих технологий, продукции и так далее. От всего нужно брать уроки. Всему нужно учиться. Эта ситуация преподносит нам еще один урок, на котором нам принципиально важно акцентировать внимание. У нас открыты возможности делать то, что мы умеем. То, что востребовано. Взять голову в руки, задуматься над тем, как эту возможность использовать. Кризис – это возможности. И принципиально важно этими возможностями воспользоваться. Умеем мы это делать? Можем мы это сделать? Вот на это тоже должна быть заточена работа и агропромышленного комплекса, и производственных предприятий, и сферы науки. В Академии наук сегодня в очередной раз вопрос об импортозамещении рассматривался очень остро. Вопрос о развитии микроэлектроники – один из приоритетов.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Цифры правдивые, и они очень просто объясняются. Беларусь находится в центре Европы, нас никто из центра Европы не уберет. Мы находимся на границе с многими странами ЕС, и естественное желание белорусов – жить нормально, в дружбе. Мы не хотим ни с кем ругаться. Разве мы хотим с кем-то ссориться? Зачем? Это же идиотизм. Так вот в этом наш суверенитет. Вы думаете, на самом деле граждане Литвы хотят с нами ссориться? Мы открыли сейчас безвизовый режим. Это правильное решение, надо его продлевать еще больше. Посмотрите, какое количество прибалтов к нам едет. Они здесь видят нормальных людей, и они нормальные. Проблема в том, что у них у власти нет суверенитета, и они проводят политику вопреки своему народу, поэтому, когда наши белорусы видят, что Запад вводит санкции, соответственно, у них падает процент нормального отношения к руководству ЕС, но не к народам, соответственно, растут ожидания от союза с Россией, потому что с 2020 года бред начался. Кто разрешал вмешиваться в наши выборы? Это же вдуматься, что мы, белорусы, сегодня введем санкции в отношение Польши по результатам выборов в Сейм. Да какая нам разница! Кого хотите избирайте! Вы нас не трогайте и не мешайте нам жить.
Георгий Гриц:
Давайте все-таки согласимся, что суверенитет – это некая догма. Нет, такого нет. Сегодня суверенитет и понятие суверенитета только формируются в условиях этих реалий. Сегодня надо ответить на вопрос, нужен ли суверенитет. Вы решили, вы ответили правильно, что надо. Но что он собой представляет и способны ли мы обеспечить суверенитет полностью? Это вопрос очень большой. Да, мы в центре, мы самодостаточные, да, мы историческая нация, мы умеем работать, но что собой Беларусь представляет в мировой экономике? 0,1 %.
Олег Гайдукевич:
Но суверенитет для меня прост. Когда у президента Беларуси паспорт не американский – это суверенитет. Когда у президента Литвы в кармане лежит американский паспорт, то никакого суверенитета быть не может. Вот вам и суверенитет!
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