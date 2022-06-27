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«Самый любимый вид охлаждения у животных – это душ». Как обитатели Гродненского зоопарка справляются с жарой?

27 июня 2022 18:50
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 28 июня. Синоптики прогнозируют: жара в стране только усилится и продержится минимум до конца июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А потому неделя ожидается по-настоящему горячая.

«Самый любимый вид охлаждения у животных – это душ». Как обитатели Гродненского зоопарка справляются с жарой?-1

Галина Буро, корреспондент:
Самый любимый вид охлаждения у животных – это душ. Например, гривистые бараны предпочитают принимать прохладные грязевые ванны.

«Самый любимый вид охлаждения у животных – это душ». Как обитатели Гродненского зоопарка справляются с жарой?-4

В Гродненском зоопарке практически в каждом вольере – как на морском курорте. Закупили новые бассейны для волков, обезьян, фламинго и некоторых копытных. Тигры, хоть и кошки, но каждое лето принимают бодрящие ванны.

«Самый любимый вид охлаждения у животных – это душ». Как обитатели Гродненского зоопарка справляются с жарой?-7

Алена Каминская, методист-куратор коллекции Гродненского зоопарка:
Большинство наших обитателей из теплых стран, они уже привычные к такому климату. А кому надо дополнительные какие-то условия, мы стараемся им это обеспечить, то есть постоянный доступ к внутреннему помещению, там, где температура ниже. Также в вольерах имеются искусственные навесы.

Как охладиться в экстремальную жару без вреда для здоровья? Читайте здесь.

# Зоопарк # общество # Алена Каминская # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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