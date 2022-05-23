«Никто Microsoft и Windows не заменит». Кандидат экономических наук об импортозамещении в Беларуси

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу « По существу ».

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Есть слово «отстали», а есть слова «потеряли компетенции». Мы потеряли компетенции. И это факт. Микроэлектроника. Более того, эти компетенции потеряли Евросоюз, Америка. Сегодня микроэлектроника – две компании в мире диктуют фактически всему миру свои правила игры. И инвестиции составляют сотни миллиардов долларов США. Сегодня Евросоюз, чтобы восстановить компетенции, Брюссель инициировал программу на 150 миллиардов. Давайте посмотрим, у Беларуси, России есть возможность в среднесрочной перспективе их?.. В долгосрочной – да. Но надо понимать и делить критически импорт и импорт как таковой. Заместить весь импорт в принципе невозможно. Другое дело, есть критический импорт, где одна гайка или какое-либо изделие влияет на безопасность – военную, продовольственную, технологическую. Сегодня надо сконцентрироваться на этом. Об этом говорили главы государств. Мы не Америку открываем.

Кирилл Казаков, СТВ:

Но мы же не говорим, что локализация должна быть стопроцентной.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Конечно, нет.

Георгий Гриц:

Бытовая – да. Очень показательный пример – IT-сфера. Никто Microsoft и Windows не заменит. Хотя Китай пошел по пути этому. Они меняют и железо, и программное обеспечение. Но они максималисты. Я не думаю, что это путь для Союзного государства. Но с точки зрения государственной безопасности… Кстати, недавно проводил совещание Совбеза Владимир Путин – фактически один к одному повторил слова Александра Григорьевича Лукашенко и пошел по пути стратегического союза для нашего ОАЦа. С этой точки зрения надо определить приоритеты. Я о приоритетах говорю, а не о том, что все плохо.

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