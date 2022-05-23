«К нам присматривается Турция». Какие новые рынки открылись для Беларуси?

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Честно скажу, что молоко я буду покупать белорусское. Если мы говорим о том, что импортоопережение, детские смеси, специальная еда для онкобольных, молоко А2, это то, чего в Европе тоже не хватает.

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

Сухое мороженое и ряд других продуктов, которые имеют очень хорошую добавленную стоимость, могут принести деньги нашей стране. И качество. Кирилл Казаков:

Вам несложно конкурировать в России? Ладно, доски не так досушиваем, а молоко мы делаем хорошее. Михаил Серков:

Я вам скажу честно, что нам ни на одном из рынков не сложно конкурировать. У нас самая большая проблема то, что сырое молоко прирастает на 3-5 % в год. Будь его сегодня больше на 25-30 %, мы тоже переработали бы и продали. У нас сейчас многие регионы России, другие государства просят нашу продукцию. Но чтобы ее дать кому-то, ее нужно откуда-то взять. Самая большая проблема – именно сырое молоко.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Кстати, и качество, и цена. И Прибалтика, и Украина будут вынуждены покупать наши продукты. Уходит то время у них дешевых продуктов. Ирина Новикова, профессор экономических наук:

Они берут немецкое. Оговорено, что они не имеют права. Николай Щекин:

Чтобы выжить, они поменяют правила.

Кирилл Казаков:

Сейчас сюда придет Польша со своей полицией, установит свои правила. Все, что я услышал за последнюю неделю. Михаил Серков:

Нужно понимать, что как бы ни хотела Прибалтика купить у нас сыр, чтобы продать сыр Прибалтике, сыр этот нужно забрать, например, из Российской Федерации. Мы этого делать не будем, во-первых. Во-вторых, Европа никогда не могла честно конкурировать. У них всегда таможенные пошлины, своеобразные экономические запреты на поставку этой продукции. Смысл сейчас отдать свою рентабельность для поддержания бюджета ЕС? Кирилл Казаков:

То есть рынки ЕврАзЭС для вас приоритетные?

Ирина Новикова:

Вы вдумайтесь, в ЕАЭС у нас живет где-то 190, около 200 миллионов. Считается нормальный рынок, когда 300. Нам бы еще 100 миллионов кого-то присоединить. К нам присматривается Турция, она как наблюдатель, Израиль присматривается. Кирилл Казаков:

Они нам помидоры, а мы им молоко. Михаил Серков:

200 миллионов ЕврАзЭС, все, что может прокормить, например, молочная отрасль Брестской области, 10 миллионов. Мы можем прокормить всю Беларусь или какую-то часть вывезти за пределы. Кирилл Казаков:

Но вы же в ущерб белорусам продавать не будете? Михаил Серков:

Не будем. Алена Сырова, СТВ:

Понятно, что голодными не останемся. Но настолько ли все радужно?