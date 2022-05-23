«К нам присматривается Турция». Какие новые рынки открылись для Беларуси?
Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Честно скажу, что молоко я буду покупать белорусское. Если мы говорим о том, что импортоопережение, детские смеси, специальная еда для онкобольных, молоко А2, это то, чего в Европе тоже не хватает.
Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
Сухое мороженое и ряд других продуктов, которые имеют очень хорошую добавленную стоимость, могут принести деньги нашей стране. И качество.
Кирилл Казаков:
Вам несложно конкурировать в России? Ладно, доски не так досушиваем, а молоко мы делаем хорошее.
Михаил Серков:
Я вам скажу честно, что нам ни на одном из рынков не сложно конкурировать. У нас самая большая проблема то, что сырое молоко прирастает на 3-5 % в год. Будь его сегодня больше на 25-30 %, мы тоже переработали бы и продали. У нас сейчас многие регионы России, другие государства просят нашу продукцию. Но чтобы ее дать кому-то, ее нужно откуда-то взять. Самая большая проблема – именно сырое молоко.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Кстати, и качество, и цена. И Прибалтика, и Украина будут вынуждены покупать наши продукты. Уходит то время у них дешевых продуктов.
Ирина Новикова, профессор экономических наук:
Они берут немецкое. Оговорено, что они не имеют права.
Николай Щекин:
Чтобы выжить, они поменяют правила.
Кирилл Казаков:
Сейчас сюда придет Польша со своей полицией, установит свои правила. Все, что я услышал за последнюю неделю.
Михаил Серков:
Нужно понимать, что как бы ни хотела Прибалтика купить у нас сыр, чтобы продать сыр Прибалтике, сыр этот нужно забрать, например, из Российской Федерации. Мы этого делать не будем, во-первых. Во-вторых, Европа никогда не могла честно конкурировать. У них всегда таможенные пошлины, своеобразные экономические запреты на поставку этой продукции. Смысл сейчас отдать свою рентабельность для поддержания бюджета ЕС?
Кирилл Казаков:
То есть рынки ЕврАзЭС для вас приоритетные?
Ирина Новикова:
Вы вдумайтесь, в ЕАЭС у нас живет где-то 190, около 200 миллионов. Считается нормальный рынок, когда 300. Нам бы еще 100 миллионов кого-то присоединить. К нам присматривается Турция, она как наблюдатель, Израиль присматривается.
Кирилл Казаков:
Они нам помидоры, а мы им молоко.
Михаил Серков:
200 миллионов ЕврАзЭС, все, что может прокормить, например, молочная отрасль Брестской области, 10 миллионов. Мы можем прокормить всю Беларусь или какую-то часть вывезти за пределы.
Кирилл Казаков:
Но вы же в ущерб белорусам продавать не будете?
Михаил Серков:
Не будем.
Алена Сырова, СТВ:
Понятно, что голодными не останемся. Но настолько ли все радужно?
Виталий Димиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Мене хотелось бы на каком аспекте остановиться, вот то, что говорилось об импортоопережении, в частности, коллега говорила относительно воздействия эффекта масштаба, насколько целесообразно производить тот или иной продукт, учитывая емкость рынка и перераспределение постоянных издержек, но все-таки есть и отдача от масштаба. Это явление несколько другое и все-таки для производства в области товарно-сырьевых групп, особенно в области сельского хозяйства на некотором этапе достаточно строго и научно доказано, наступает обратная отдача от масштаба. Соответственно, говоря именно о большой емкости рынка, называлась сумма 190 миллионов, мы видим, что для того, чтобы сконцентрировать достаточный капитал и производить наукоемкую и высокотехнологичную продукцию, нужна емкость порядка 300 миллионов. К этому можно подходить постепенно, от этого в определенной степени зависит то, насколько глубоко мы будем интегрироваться, потому что чем больше доля высокотехнологичного производства у нас, тем больше стимулов для интеграции.
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