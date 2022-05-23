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Кандидат экономических наук: без России Беларусь не выстояла бы при всём нашем потенциале

23 мая 2022 16:47
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Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Вопрос такой. В России есть такая пословица, что у нас только два союзника: армия и флот. Но сейчас такая история, что есть третий союзник – это Беларусь. Армия, флот и Беларусь. Если так сформулировать, мы действительно союзник, хотя бы в экономическом плане, России?  

Кандидат экономических наук: без России Беларусь не выстояла бы при всём нашем потенциале-1

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:  
Мы союзники исторические и де-факто сегодня друг друга поддержим и друг без друга, особенно без России Беларусь, к сожалению, я думаю, не выстояла бы при всем нашем потенциале. Другое дело, что если мы говорим о приоритетах, то, наверное, все-таки калийные удобрения. Да, мы понимаем, что это природные ресурсы, мы понимаем, что и вода скоро станет стратегическим природным ресурсом. Мы знаем, что сегодня и продукты питания…  

Кирилл Казаков:  
В Польше уже штрафуют за то, что воду не так используют.  

Георгий Гриц:  
… Стратегический ресурс. Но мне кажется, самый главный стратегический ресурс – это люди, люди Беларуси. Поэтому вот этот консенсус, это, так сказать, партнерство, стратегические ресурсы, военный потенциал и потенциал ответственности, интеллектуальный потенциал, мне кажется, может, в принципе, дать достаточно хороший результат. Другое дело, что я добавил бы, все-таки я бы не сказал, что мы тут осажденная крепость, все на нас нападают. Упаси бог. То есть да, коллективный Запад, но сегодня уже не монополярный мир. Биполярный мир, даже трехполярный мир. Это Китай, юго-восточная Азия. Они не поддержали, многие страны не поддержали санкции.  

Кирилл Казаков:  
Когда говорят о том, что Запад поддержал практически весь мир – не так это совершенно.  

Кандидат экономических наук: без России Беларусь не выстояла бы при всём нашем потенциале-4

Георгий Гриц:  
Поэтому я бы не говорил о противостоянии Беларуси, России со всем миром. Вторая ремарка – по поводу промышленной политики. То есть все-таки надо понимать последствия 1990-х годов, когда фактически была победа Запада в холодной войне.  

Кирилл Казаков:  
Мне кажется, информационная в большей степени.  

Георгий Гриц: 
Нет. Мы потеряли технологическую зависимость, сегодня пожинаем плоды. Сегодня доля критического импорта в среднем по промышленности составляет порядка 30 %. А по таким, как станкостроение, электроника – это уже 80-90 %. Поэтому сегодня, мне кажется, говорить о стратегической, даже тактической задаче – это надо максимально ускориться и заменить стратегический импорт. Вот это главный приоритет, о котором, кстати, сказали два президента сегодня.  

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# Беларусь-Россия # общество # Кирилл Казаков # Георгий Гриц # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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