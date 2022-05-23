Лазаревич: нет узла, который не замещён по импорту

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Разрешите мне не согласиться, что мы отстали. У нас программа по импортозамещению была выстроена не в процессе 2020 года, когда санкции вступили, а до этого. Есть экономические параметры. Нецелесообразно делать 2-3 узла, если потребление по Республике Беларусь будет тысяча. Тот же Китай делает это миллионами. Чтобы конкурировать в готовой продукции, иногда выгоднее купить какой-то узел, чтобы быть конкурентным, например, по произведенной машине. Что касается «Бобруйскагромаша», то в процессе санкций 2020-2022 годов предприятие работает на полную мощность, продает продукцию в том числе и на экспорт – 50 стран как было, так и осталось. Как отгружали, так и отгружаем.

Есть два узла, которые были критические по импорту на 2020 год, но мы отработали с предприятиями по Республике Беларусь. Сегодня нет узла, который не замещен по импортозамещению. Сейчас необходимо говорить не импортозамещение, а импортоопережение. Сейчас нужно нашим предприятиям, которые работают в тесной кооперации с нашими такими брендами, как МТЗ, МАЗ, БелАЗ и так далее уже в части гидравлики. Узкопрофильной гидравлики, которую мы в основном покупали. Сейчас пришло их время, их возможности. Поверьте, компетенции у нас есть, просто нужно их восстановить, обновить, объединившись с Российской Федерацией. Потому что для Республики Беларусь, может быть, неинтересно делать тот или иной цилиндр, узел гидравлический. Но если мы понимаем, что сейчас это будут покупать и «Ростсельмаш», и Петербургский тракторный завод и другие крупные производители той же техники в Российской Федерации, тогда комплексно становится гораздо интереснее.