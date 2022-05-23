Николай Щёкин: гражданин Зеленский сошёл с ума, у него поехала крыша

Кирилл Казаков, СТВ: Николай Сергеевич, с точки зрения политической, прав ли наш Президент, говоря о том, что мы вроде осажденной крепости. Нас со всех сторон бьют, нам все запрещают, на нас скатываются запреты, и мы не можем где-то торговать, не можем по прежним логистическим цепочкам поставлять либо получать товары. И вроде как все, нас душат. А мы живем, и еще, самое главное, и рубль у нас крепнет, и российский рубль крепнет, и импортозамещение у нас, в принципе, работает. И еще у нас «Искандеры» союзные есть.

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу « По сущ еству ».

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Ну, как бы, ответ лежит в плоскости сегодняшнего послания Президента Генеральному секретарю ООН Гутерришу. Об Украине, «Хельсинки-2», о миролюбивой позиции Беларуси и о том, что нас действительно пытаются удушить. По большому счету, сегодня поворотный момент не только в союзнических отношениях, но и в мире. В том смысле, что Президент за последние 30 лет – единственный глава государства в мире, который предложил конкретные меры, как обезопасить весь мир. И более того, особенно создать систему безопасности в региональной плоскости.

Просто мы должны понимать, то, что сейчас творит гражданин Зеленский несуществующей страны – он просто сошел с ума. У него поехала крыша. Сегодня ведь не только обсуждались вопросы экспорта, импорта, новых логистических центров. Сегодня обсуждался вопрос безопасности. И вот у меня устойчивое впечатление, что, к великому сожалению, напряжение, градус напряжения растет. Одно могу сказать: вы знаете, я был удостоен большой чести, и в субботу присутствовал на присяге в 15-й зенитно-ракетной бригаде. Хочу сказать, что я увидел людей, которые готовы защищать нас. Готовы отстоять безопасность. Именно тот самый патриотизм, о котором мы много говорим.

Алена Сырова, СТВ:

То, что наши военные, в принципе, наши соотечественники и наши коллеги, наши соотечественники по Союзному государству могут защитить с военной точки зрения, вопросов нет.

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