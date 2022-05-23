Прямой эфир

«Не думаю, что мы в чём-то отстали». Гендиректор «Брестмясомолпрома» сравнил белорусские продукты и европейские

23 мая 2022 16:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
С точки зрения обывателя мы смотрим на те информационные посылы, которые идут с Запада. Нет масла в Европе. Нет молочных смесей для детей в Америке, которых у нас в достатке. Может, гуманитарную помощь надо посылать? У них нет еды, она дорожает. Есть в Англии странные запросы. У них масло подорожало, фиш-энд-чипс невозможно продавать. Беда! Еды нет. У нас еда есть. Может, не везде мы отстали?  

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:  
Я не думаю, что мы в чем-то отстали в плане еды по отношению к Западу. Я более чем уверен, что наша продукция на данный момент значительно высшего качества, чем в Восточной Европе. И вот мы сейчас говорили об изоляции. Я приведу несколько цифр. Если в целом объем экспорта предприятий концерна «Брестмясомолпром» за прошлый год подрос к 2020 году на 121 %, то дальнее зарубежье – 168 %.  

«Не думаю, что мы в чём-то отстали». Гендиректор «Брестмясомолпрома» сравнил белорусские продукты и европейские-1

Кирилл Казаков:  
А дальнее зарубежье – это что?  

Михаил Серков:  
Дальнее зарубежье – это все, кроме СНГ.  

Кирилл Казаков:  
Это и Польша, и Китай?  

Михаил Серков:  
И Польша, и Китай.  

«Никуда не денется». Уйдет ли Казахстан из ОДКБ – читайте здесь

# Продукты питания # общество # Кирилл Казаков # Михаил Серков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Министерства юстиции Беларуси и Армении подписали соглашение о сотрудничестве
23 мая 2022 16:22

Министерства юстиции Беларуси и Армении подписали соглашение о сотрудничестве

Министр юстиции Армении: мы подписали документ, который поможет сделать более конкретными дружеские отношения с Беларусью
23 мая 2022 16:08

Министр юстиции Армении: мы подписали документ, который поможет сделать более конкретными дружеские отношения с Беларусью

«Уходим от лишних затрат». Что делает крупнейший производитель куриного мяса в Гомельской области для импортозамещения?
23 мая 2022 16:00

«Уходим от лишних затрат». Что делает крупнейший производитель куриного мяса в Гомельской области для импортозамещения?