«Не думаю, что мы в чём-то отстали». Гендиректор «Брестмясомолпрома» сравнил белорусские продукты и европейские

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

С точки зрения обывателя мы смотрим на те информационные посылы, которые идут с Запада. Нет масла в Европе. Нет молочных смесей для детей в Америке, которых у нас в достатке. Может, гуманитарную помощь надо посылать? У них нет еды, она дорожает. Есть в Англии странные запросы. У них масло подорожало, фиш-энд-чипс невозможно продавать. Беда! Еды нет. У нас еда есть. Может, не везде мы отстали?

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

Я не думаю, что мы в чем-то отстали в плане еды по отношению к Западу. Я более чем уверен, что наша продукция на данный момент значительно высшего качества, чем в Восточной Европе. И вот мы сейчас говорили об изоляции. Я приведу несколько цифр. Если в целом объем экспорта предприятий концерна «Брестмясомолпром» за прошлый год подрос к 2020 году на 121 %, то дальнее зарубежье – 168 %.