Лукашенко: Владивосток – продвинутый город. А на пустом месте ведь никаких компетенций не создашь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились, что простая торговля – это понятно. Привезли, продали, что-то купили, увезли. Мы договорились, что мы все-таки ближе должны продвинуться к созданию совместных производств здесь. Чтобы меньше возить оттуда туда-сюда, а производить то, что нужно здесь. Компетенции у белорусов очень большие, головатых людей хватает, умниц настоящих. И вообще, Олег Николаевич сказал, я еще тогда заметил, сейчас я убедился, что люди, которые здесь живут – это сто процентов, как белорусы. Абсолютно похожи. Но и потом, Владивосток очень продвинутый город, очень развитый город. А на пустом месте ведь никаких компетенций не создашь, а нам это выгодно, что здесь базовая взрослость, образованность населения очень высокая. Поэтому нам легче будет здесь создавать совместное производство. Я не исключаю совместных работ на определенных объектах и в аграрном секторе, и в строительстве, и в космосе, и по другим направлениям.

«Здесь белорусские специалисты работают. Очень хорошие отзывы». Александр Лукашенко посетил остров Русский. Читать здесь.