Лукашенко: Владивосток – продвинутый город. А на пустом месте ведь никаких компетенций не создашь

Беларусь готова создавать в Приморском крае России совместные предприятия. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 апреля, посещая с рабочим визитом этот дальневосточный регион России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Александр Лукашенко подчеркнул, что со времен советского союза наша страна остается высокотехнологичной, с развитыми предприятиями и научным потенциалом. Все это может стать фундаментом для наращивания сотрудничества с Приморьем. При этом, помимо взаимной торговли, стороны должны создавать совместные предприятия. Такую позицию Александр Лукашенко высказал в общении с журналистами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились, что простая торговля – это понятно. Привезли, продали, что-то купили, увезли. Мы договорились, что мы все-таки ближе должны продвинуться к созданию совместных производств здесь. Чтобы меньше возить оттуда туда-сюда, а производить то, что нужно здесь. Компетенции у белорусов очень большие, головатых людей хватает, умниц настоящих. И вообще, Олег Николаевич сказал, я еще тогда заметил, сейчас я убедился, что люди, которые здесь живут – это сто процентов, как белорусы. Абсолютно похожи. Но и потом, Владивосток очень продвинутый город, очень развитый город. А на пустом месте ведь никаких компетенций не создашь, а нам это выгодно, что здесь базовая взрослость, образованность населения очень высокая. Поэтому нам легче будет здесь создавать совместное производство. Я не исключаю совместных работ на определенных объектах и в аграрном секторе, и в строительстве, и в космосе, и по другим направлениям.
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