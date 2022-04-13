Женщины перестают носить украшения. Почему это может быть тревожным звоночком? Мнение психолога
Кольца, браслеты, цепочки. Украшения – неотъемлемая часть образа и способ подчеркнуть свою индивидуальность. О том, почему женщин так манят изысканные работы ювелирного мастерства, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что может рассказать украшение о характере его обладателя?
Елена Овчинникова, психолог, коуч, тренер:
Я все-таки думаю, что это, скорее, ситуативно. То есть то, что сейчас происходит со мной, что для меня важно, что я бы хотела показать. Не то, чтобы прямо в данный момент, сегодня. Если посмотреть набор украшений, что у меня дома есть – то это будет про какой-то период жизни, который сейчас актуальный. Конечно, яркие, такие эксцентричные украшения будут говорить о какой-то такой яркости натуры, эксцентричности, умении выражать себя. Такое желание привлекать внимание, потребность для того, чтобы выразить себя.
Алеся Лакина:
Вы можете составить портрет человека по наличию каких-то украшений?
Елена Овчинникова:
Я таким не занимаюсь, но, безусловно, первое впечатление человек в любом случае производит.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Это говорит о яркости людей?
Елена Овчинникова:
О яркости, творчестве, внутренней харизме, желании проявиться.
Алеся Лакина:
Желание проявиться и комплексы – это не одно и то же?
Елена Овчинникова:
Нет, не всегда.
Алеся Лакина:
Есть люди, которые бунтуют, у которых есть комплексы. Они пытаются чем-то выделиться.
Елена Овчинникова:
Есть.
Татьяна Савчик:
То есть сиюминутное состояние. Если ты не хочешь надевать, например, украшения – это же тоже говорит о том, что что-то психологически у человека – вызов какой-то есть?
Елена Овчинникова:
Безусловно. Женщины, которые перестают в какой-то момент носить украшения – это говорит о глубокой подавленности зачастую. Потому что нет возможности выражаться, ресурса, желания. И нет желания даже привлекать к себе внимание. Потому что мы говорим про привлекать внимание – это не про что-то негативное.
Алеся Лакина:
А у меня по-другому с украшениями. Просто нет времени наряжаться. Я одеваюсь. Но украшения как-то подбирать, надевать – у меня просто не хватает времени на это. Я такая: «Ну ладно, пойду так».
Елена Овчинникова:
Во-первых, время – это тоже ресурс. И тогда нет ресурса. Во-вторых, вы приходите на работу, и здесь, наверное, тоже вас украшают. Вы все равно выглядите красиво. То есть не обязательно выходить из дома уже в каком-то украшении. Поэтому все очень индивидуально.
Алеся Лакина:
Есть такое понятие, как мода. Увидела у кого-то. Часто девочкам может не хватать денег на какие-то банальные вещи, но она купит – это как с телефонами новыми – себе либо драгоценное колечко, либо из люксовой бижутерии. Что можно сказать по психотипу такого человека? Что человек хочет показать? Доказать сам себе, кому-то, что он не хуже?
Елена Овчинникова:
Во-первых, этот про следование моде, если это подросток, либо молоденькая девочка 20-25 лет – то это, скорее, говорит о естественности, спонтанности, условно, норме, если можно говорить про психологию. Потому что правда хочется пробовать разного – это интересно. Если мы говорим про какую-то зрелость – то, конечно, уже больше есть понимания себя: что мне подходит, для меня важно, чего я хочу. Подчеркнуть какую-то свою ценность, индивидуальность. То здесь уже мода – да, но еще присоединяется и собственная индивидуальность. Вот это важно.
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