Женщины перестают носить украшения. Почему это может быть тревожным звоночком? Мнение психолога

Кольца, браслеты, цепочки. Украшения – неотъемлемая часть образа и способ подчеркнуть свою индивидуальность. О том, почему женщин так манят изысканные работы ювелирного мастерства, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что может рассказать украшение о характере его обладателя?

Елена Овчинникова, психолог, коуч, тренер:

Я все-таки думаю, что это, скорее, ситуативно. То есть то, что сейчас происходит со мной, что для меня важно, что я бы хотела показать. Не то, чтобы прямо в данный момент, сегодня. Если посмотреть набор украшений, что у меня дома есть – то это будет про какой-то период жизни, который сейчас актуальный. Конечно, яркие, такие эксцентричные украшения будут говорить о какой-то такой яркости натуры, эксцентричности, умении выражать себя. Такое желание привлекать внимание, потребность для того, чтобы выразить себя. Алеся Лакина:

Вы можете составить портрет человека по наличию каких-то украшений? Елена Овчинникова:

Я таким не занимаюсь, но, безусловно, первое впечатление человек в любом случае производит. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Это говорит о яркости людей? Елена Овчинникова:

О яркости, творчестве, внутренней харизме, желании проявиться.

Алеся Лакина:

Желание проявиться и комплексы – это не одно и то же? Елена Овчинникова:

Нет, не всегда. Алеся Лакина:

Есть люди, которые бунтуют, у которых есть комплексы. Они пытаются чем-то выделиться. Елена Овчинникова:

Есть. Татьяна Савчик:

То есть сиюминутное состояние. Если ты не хочешь надевать, например, украшения – это же тоже говорит о том, что что-то психологически у человека – вызов какой-то есть?

Елена Овчинникова:

Безусловно. Женщины, которые перестают в какой-то момент носить украшения – это говорит о глубокой подавленности зачастую. Потому что нет возможности выражаться, ресурса, желания. И нет желания даже привлекать к себе внимание. Потому что мы говорим про привлекать внимание – это не про что-то негативное. Алеся Лакина:

А у меня по-другому с украшениями. Просто нет времени наряжаться. Я одеваюсь. Но украшения как-то подбирать, надевать – у меня просто не хватает времени на это. Я такая: «Ну ладно, пойду так». Елена Овчинникова:

Во-первых, время – это тоже ресурс. И тогда нет ресурса. Во-вторых, вы приходите на работу, и здесь, наверное, тоже вас украшают. Вы все равно выглядите красиво. То есть не обязательно выходить из дома уже в каком-то украшении. Поэтому все очень индивидуально.