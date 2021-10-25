Николай Щёкин: «За последние 20 лет в Восточной Европе и вообще на Западе не было референдумов. Будет прецедент»

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие. Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Изменения, которые мы сегодня будем рассматривать на референдуме, назрели в обществе. И общество их поддерживает. Сегодня настало время, и люди их поддержали. То есть те изменения – они к нам не из космоса. Они к нам из жизни, из народа пришли. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А как вы людям будете объяснять, как они должны пойти проголосовать? Или, действительно, люди не пойдут? Дмитрий Кудин:

Люди пойдут. У людей хорошая явка. У нас люди сознательные, люди идут на выборы. То, что в Минске, я не скажу. Я скажу на периферии. Люди придут. Люди будут голосовать.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

За последние 20 лет в Восточной Европе и вообще на Западе не было референдумов. Будет прецедент. Референдум по Конституции в Республике Беларусь по большому счету сломает все мировоззрение на Западе. Это будет удар сильнейший по так называемой демократии. Вот это самое важное. Будет поставлена точка. Да оставьте этих беглых, они предатели, они там сгниют, бог с ними. А эти, как я их называю, паскудники наподобие Дуды, Науседы, одноразовые. Но они поймут, что они уже даже наполовину одноразовые.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мы говорим достаточно сложными материями – политические нормы, политическое устройство. Люди этого не понимают. Мне кажется, вы правильно говорите. Да, у нас будет апгрейд политической системы. Это для тех людей, которые хотели перемен, какой-то небольшой части населения, которая уехала или где-то из-за бугра пытается нам что-то навязывать. А нашим людям нужно объяснять другое. Нужно объяснять, что Конституция – это документ Беларуси будущего. То есть это по сути Основной закон Беларуси будущего. Все критиковали белорусскую власть за то, что она устаревшая, у нее нет молодых сторонников, что она какая-то архаичная, а Конституция и этот проект, который сегодня предложен, который доработают – это Конституция Беларуси будущего. Алена Сырова, СТВ:

Нужно, наверное, тогда даже самые сложные термины и самые сложные процессы объяснять простым языком, чтобы доходило до каждого человека. Егор Макаревич:

Конечно, нужно. Поэтому, когда начнется общественное обсуждение, начнут работать все наши площадки, встречи в трудовых коллективах, депутаты, помимо этого будет определенная медийная кампания. Вспомните, какие прекрасные ролики были у наших коллег из Российской Федерации, когда они вносили поправки в Конституцию. Николай Щекин:

Сейчас начинается именно идеологическая работа.

Кирилл Казаков:

Мы должны объяснить, что нужно голосовать за новую Конституцию. Николай Щекин:

И «Белая Русь», и общество «Знание», и экспертное сообщество, и депутаты должны поехать в районы, объяснять не просто на диалоговых площадках, а именно в рабочих. Егор Макаревич:

Надо понимать, что есть социальные категории. Если, к примеру, определенной социальной категории сказать, что мы в Конституции закрепляем брак как союз мужчины и женщины, я вас уверяю, 80 % нашего населения и так придет проголосовать. Кирилл Казаков:

Потому что либеральные ценности, направленные на уничтожение людей, нам действительно чужды. Николай Щекин:

В новой Конституции сохраняется историческая память, правда. И ставится заслон героизации нацизма – то, что мы видим вокруг. Это самое главное.