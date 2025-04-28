Международный форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» начинается в Волгограде

Азарёнок: свободна держава, которой плевать, сколько стоит доллар. Такая держава – мы, такая держава – КНДР

«И когда нам говорят, что мы европейская Северная Корея, я говорю: да! Да здравствует Северная Корея! Нужно больше Северной Кореи! Громче петь про Вождя! Оно не ему, а нам надо. Если хотим быть всегда свободными».