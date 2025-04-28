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Международный форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» начинается в Волгограде

28 апреля 2025 07:49
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Международный форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» начинается в Волгограде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основным событием станет пленарное заседание, запланированное на завтра. 28 апреля же в мультимедийном историческом парке пройдут две тематические секции. Одна из них будет посвящена защите общей исторической памяти, вторая – вопросам патриотического воспитания на основе знаний о прошлом.

Международный форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» начинается в Волгограде-2

Инициатором проведения форума выступило Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Он приурочен к 80-летию Победы. Участие примут более 500 человек – парламентарии стран СНГ, Азии, Европы, Латинской Америки, а также ученые, общественные деятели и международные эксперты. Они обсудят вопросы сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодежи. Белорусскую парламентскую делегацию на форуме возглавляет председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

# Союзное государство

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