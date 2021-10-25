Как будет проходить обсуждение проекта новой Конституции и когда её смогут прочитать белорусы?

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как будет проходить общественное обсуждение? Сейчас был первый этап, когда были диалоговые площадки. Второй этап – это когда собралась Конституционная комиссия. Сейчас третий этап – обсуждение в стенах Администрации Президента. И будет еще один, четвертый – общественное обсуждение. Как оно будет идти? Те, кто не видел этой Конституции, почитав ее проект, могут внести какие-то изменения, чтобы это потом доработали?

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, доктор химических наук:

Я думаю, самое плохое – когда нет перед глазами конкретного проекта. Это может порождать определенные домыслы. Я просто уверен, что большая часть здравого общества в первую очередь поддерживает те фундаментальные идеи, которые заложены в этом проекте, – единство нашего народа, суверенитет, независимость, потому что у нас сейчас проходит Год народного единства. И мы видим, что объединить наших людей можно на основе Основного закона нашей страны. Поэтому, конечно, когда уже будет опубликован готовый проект, то абсолютно везде, на всех площадках, встречах с коллективами в учреждениях образования, в трудовых коллективах будет проходить обсуждение. Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим о том, что, может быть, где-то недостаточно рассказываем о каких-то изменениях, которые могут быть. Вы же наверняка следите за ходом подготовки новой Конституции? Достаточно ли информации? Или нужно на каждом этапе публиковать какие-то возможные или невозможные?

Андрей Иванец:

В самом начальном этапе подготовки нового законопроекта рассматривались диаметрально противоположные точки зрения – будет президентская или парламентская республика, выборы будут проходить по партийным спискам… То есть рассматривались абсолютно разнополярные точки зрения, и они уже тогда обсуждались на диалоговых площадках, чтобы для Конституционной комиссии были хотя бы реперные точки готовы с точки зрения основных постулатов. Мы видим, что позиция президентской республики абсолютно себя оправдала, и так оно должно сохраниться. Кирилл Казаков:

И на примере той же самой Украины. Пошли уже разговоры о том, чтобы вернуть президентскую форму правления, потому что понятное дело, что не в этих условиях парламентская республика. Сейчас обычные люди смотрят телевизор. Вы рассуждаете о Конституционном суде, о ВНС. Это все важно. Но сейчас у человека возникает один вопрос. Проект Конституции будет обсужден в Администрации, после он будет отдан на общественное обсуждение. Когда человек увидит уже проект со внесенными правками после общественного обсуждения? Когда он будет? Когда он его прочитает? За день до референдума, за неделю, за месяц?

Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:

Нет. Гражданин Беларуси прочитает этот проект в конце ноября – начале декабря, и у него будет время, чтобы ознакомиться (у того, кто желает). Мы говорили про школьников, вы же понимаете, что они не имеют избирательного права. Кроме того, у нас зафиксирован минимальный избирательный порог в 50 %, а на все выборы всегда более 50 % приходит. Простой человек будет смотреть – а что за Конституция, зачем Конституция? И тут надо разъяснить. Дело в том, что Президент Лукашенко сказал: я вам батька, но я вам не мама, дальше разбирайтесь сами, дайте мне отдохнуть. Значит, будет запущен своеобразный мягкий транзит власти. Мы видим, что если на эту Конституцию придет другой человек, не такой патриот и бессребреник, как Президент Лукашенко, а, например, у нас южная соседка есть. Это же очевидно – мы можем поддерживать тех или иных. Пришел человек, который полностью нарушил все свои обещания – русский язык, тарифы, война на Донбассе. Все 100 % наоборот. И у него рейтинг, вдумайтесь, с 73 % упал до 19 %. У нашего Президента – в два раза выше. Представьте, если на эту Конституцию в случае мягкого транзита придет такой человек, как Зеленский, который полностью обманул всех своих избирателей? Что получат 550 тысяч инвалидов в Республике Беларусь? Ничего. Все будет разворовано.