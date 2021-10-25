Как убедить людей, что изменения в Конституции действительно необходимы? Объясняют эксперты

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Президент 21 октября, когда проводил совещание по Конституции, сказал такую мысль, что если люди, которые выступают против этих конституционных перемен, говорят о том, что это снова будет Конституция под Лукашенко, то он говорит: да, но она будет более демократична. Как убедить людей, которых мы сейчас представляем беглыми, оппозиционерами, в том, что это действительно необходимо и делается в том числе и в их интересах?

Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:

Сегодня у нас (и не только у нас – во всех странах с правовой устоявшейся системой) нет иного механизма, как эволюционные изменения. Поэтому если мы хотим что-то поменять, если мы говорили про какие-то перемены, то надо начинать с самого основного, фундаментального закона – Основного закона. И поразительно, что локомотивом конституционных перемен является Президент Беларуси. Кирилл Казаков:

Которого обвиняли в том, что он не хочет ничего менять. Юрий Воскресенский:

А те беглые, которые сейчас сбежали и призывают ко всяким непотребствам из-за рубежа, они наоборот говорят, что «нет, нам Конституция нормально, нам Лукашенко не нравится. Нам хочется пожизненно править, нам хочется эту Конституцию, она неплохая». Посмотрите, Пиночет, Ли Куан Ю. Это у них кумиры, они же были диктаторами. У них когнитивный диссонанс: с одной стороны, они выступают за демократизацию, а с другой – не хотят допустить этой демократизации. А у нас Президент выступает за демократизацию.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Многие из них считают, что народ – несвядомае быдло и его надо вести. Поэтому если посмотреть на уровень правовой культуры отдельных великих «демократов» с той стороны, то просто ужасу даешься. Они считают, что необходима та же, только их жесткая власть, и они собираются где-то 25-30 лет перелицовывать страну уже под себя. Почему так важен референдум? Референдум важен как раз потому, что это самая честная форма прямой демократии, где мы спрашиваем всех, кто обладает правом. Это самая фундаментальная вещь. Мы должны провести ее чисто и честно.

Павел Гордеюк, студент юридического факультета БГУ, заместитель председателя Демократического союза:

Здесь, наверное, больше претензия к другой стороне, оппозиционной, как ее любят называть все беглые. Она должна звучать не так. Я встану, хоть и не согласен, на защиту. Основная претензия в том, что эти изменения должны были произойти раньше. Как вы говорили, 15-19 лет – срок… Кирилл Казаков:

Об этом и говорил Игорь Александрович. Запрос-то был, и он был услышан, и он начался. Другой вопрос (я с вами тоже не соглашусь) – они себя не нашли в этой общей системе. Они себя не искали. И у меня даже иногда впечатление в общении с этими же людьми в августе-сентябре было такое, что они не понимали, что такое Конституция. Они ее не читали, не знали. Павел Гордеюк:

А на ком лежит ответственность о повышении правовой культуры? Кирилл Казаков:

На всех. Это все мы. Игорь Марзалюк:

Правовая культура того или иного общества оформляется в результате исторического развития этого общества. И просто смотреть на англосаксов или французов, или еще на кого-нибудь – это глупо и смешно. Есть реальные традиции, есть реальный народ – такой, какой он есть. И мы, исходя из этих вещей, корректируем свои правовые нормы. Мы исходим именно из этого, мы должны эту вещь понять. И самое главное, что мы должны понять, – господа, читайте хотя бы тот вариант. Мне понравилось, как Карбалевич прокомментировал, когда Юра Воскресенский взял и опубликовал еще такой сырец-сырец (сейчас более усовершенствованный). Он прочитал и сказал: «революция», мы бы сказали: «государственный переворот» проиграла. Единственная форма участвовать в политической жизни – идти голосовать на референдум и принимать участие в политической жизни. Люди должны понять: белорусское общество изменилось.