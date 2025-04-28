Иран объявил 28 апреля днём общенационального траура по жертвам взрыва в порту Шахид-Раджаи

В Иране 28 апреля объявлен общенациональный траур по жертвам взрыва в южном иранском порту Шахид-Раджаи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число погибших возросло до 36 человек, ранее сообщалось, что свыше тысячи человек пострадали.

По данным экстренных служб, на территории порта может находиться еще больше погибших. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. В связи с большим количеством пострадавших в портовом городе Ирана открылся центр переливания крови. Напомним, что катастрофа произошла в субботу из-за детонации содержимого одного из контейнеров с ракетным топливом на территории порта. На месте происшествия вспыхнул пожар и обрушилось одно из зданий. На данный момент работа всей гавани приостановлена.