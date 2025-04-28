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Иран объявил 28 апреля днём общенационального траура по жертвам взрыва в порту Шахид-Раджаи

28 апреля 2025 07:53
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В Иране 28 апреля объявлен общенациональный траур по жертвам взрыва в южном иранском порту Шахид-Раджаи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число погибших возросло до 36 человек, ранее сообщалось, что свыше тысячи человек пострадали.

Иран объявил 28 апреля днём общенационального траура по жертвам взрыва в порту Шахид-Раджаи-2

По данным экстренных служб, на территории порта может находиться еще больше погибших. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. В связи с большим количеством пострадавших в портовом городе Ирана открылся центр переливания крови. Напомним, что катастрофа произошла в субботу из-за детонации содержимого одного из контейнеров с ракетным топливом на территории порта. На месте происшествия вспыхнул пожар и обрушилось одно из зданий. На данный момент работа всей гавани приостановлена.

# Новости Ирана # ЧП

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