Глобальные военные расходы в 2024 году достигли исторического максимума в 2,7 трлн долларов

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли исторического максимума в 2,7 триллиона долларов. Это на 9,5 % больше, чем годом ранее. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, отмечен самый резкий скачок милитаризации со времен холодной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего ей подвержены Европа и Ближний Восток, где конфликты в Украине и в секторе Газа подстегнули рост оборонных бюджетов. Германия, например, увеличила свои военные расходы на 28 %, войдя в четверку лидеров по этому показателю, уступая лишь США и Китаю. Рекордное количество финансовых трат на вооружение зафиксировано и у России с Украиной. Так, Киев в 2024 году отдал на оборону 34 % своего ВВП, а Москва – 7,1 %.