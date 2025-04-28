Белорусская делегация примет участие в мероприятиях по случаю 50-летию освобождения Южного Вьетнама

А вот белорусская делегация во главе с заместителем председателя Палаты представителей Вадимом Ипатовым примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 50-летию освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, которые пройдут в Хошимине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках визита планируются встречи с председателем Национального собрания Вьетнама, а также представителями других парламентских делегаций. Напомним, что 30 апреля исполнится ровно 50 лет падению Южного Вьетнама. В этот день в 1975 году в Сайгон вошли войска коммунистического севера и повстанцев из Вьетконга. Это положило конец длившейся долгие годы войне, в которой на стороне южных вьетнамцев воевала американская армия.