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Белорусская делегация примет участие в мероприятиях по случаю 50-летию освобождения Южного Вьетнама

28 апреля 2025 07:50
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А вот белорусская делегация во главе с заместителем председателя Палаты представителей Вадимом Ипатовым примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 50-летию освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, которые пройдут в Хошимине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация примет участие в мероприятиях по случаю 50-летию освобождения Южного Вьетнама-2

В рамках визита планируются встречи с председателем Национального собрания Вьетнама, а также представителями других парламентских делегаций. Напомним, что 30 апреля исполнится ровно 50 лет падению Южного Вьетнама. В этот день в 1975 году в Сайгон вошли войска коммунистического севера и повстанцев из Вьетконга. Это положило конец длившейся долгие годы войне, в которой на стороне южных вьетнамцев воевала американская армия.

# Беларусь-Вьетнам

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