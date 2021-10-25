«Они не читали текст». Что думает Юрий Воскресенский о Конституции?

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу « По существу » собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.

Алена Сырова, СТВ:

Почему возникает всплеск эмоций в обществе – Конституция, которая еще не написана, но она уже какая-то не такая?

Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:

Потому что они не читали текст. Если они начинают читать текст...

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Юрий, но они же и старый не читали текст, скажем так.