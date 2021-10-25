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«Они не читали текст». Что думает Юрий Воскресенский о Конституции?

25 октября 2021 18:29
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Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.  

«Они не читали текст». Что думает Юрий Воскресенский о Конституции?-1

Алена Сырова, СТВ:  
Почему возникает всплеск эмоций в обществе – Конституция, которая еще не написана, но она уже какая-то не такая?  

Юрий Воскресенский, политолог, член Конституционной комиссии:  
Потому что они не читали текст. Если они начинают читать текст...  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Юрий, но они же и старый не читали текст, скажем так.  

«Они не читали текст». Что думает Юрий Воскресенский о Конституции?-4

Юрий Воскресенский:  
Да, это обычная история в нашем обществе, что любые изменения, даже демократические, надо стимулировать только палкой, это на любом уровне. В подъезде собираются: вот, плохой ЖЭС. Так, ребята, скидываемся на лампочку. Никого нет, все. То же самое и с Конституцией. Власть сама поэтому стимулирует демократические изменения. Но если мы почитаем текст… Даже нас сейчас смотрят в следственных изоляторах. Там Конституция предоставляет право голосования людям, которые еще не осуждены приговором суда.  

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:  
Вот она – демократия. Человек полетел в Киев и увидел истинное лицо той демократии, которую нам навязывали.  

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# Конституция # общество # Алена Сырова # Юрий Воскресенский # Кирилл Казаков # Дмитрий Кудин # Фотофакт

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