Николай Щёкин: все аргументы, все наши оправдания никому не нужны
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Начнем с того, что идет системная, комплексная работа по дискредитации Президента Лукашенко, и она не завершится, поэтому все аргументы, все оправдания наши никому не нужны.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Но мы должны их слышать, в любом случае.
Николай Щекин:
Другой вопрос, что законным путем, спокойно, давать бумаги, все расследования. Поверьте мне, это опытный человек, он скажет. Недели через три все это забудется. Более того, через месяц все через нас начнут летать – никуда не денутся.
Кирилл Казаков:
Долго восстанавливать эту историю, начнут летать? Сейчас закрыли наше пространство, а сколько надо времени, чтобы восстановить эту историю, что все будут летать через Беларусь?
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Посмотрите, в чем абсурд ситуации. Ввели санкции, не имея на это никаких оснований. И посмотрите, кто ввел санкции. У квазигосударств есть какая-то структура европейских агентств по безопасности полета, которая не сказала «не летайте». Она в адрес Департамента по авиации ничего официально не выслала.
Кирилл Казаков:
То есть это просто решение авиакомпаний?
Артем Сикорский:
Она выслала рекомендации для авиакомпаний. Ни от Франции, ни от одного государства они не поступили в официальные авиационные власти. Они поступили в компании.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А чего удивляться? Они уже шлют нам письма, кого избирать председателем Национального олимпийского комитета. У нас собственные выборы, а они нам шлют письма – вы почему не того избрали председателем Национального олимпийского комитета? От олимпиад уже отстраняют, соревнования снимают – одна политика везде. Нет нигде там закона, нет нигде ни одной международной нормы. Ни одна санкция в отношении Беларуси не введена согласно закону. Все – беззаконие, все не доказано, все не имеет значения.
Николай Щекин:
Это все пройдет. Сейчас нам надо уже просчитывать, что будет дальше, каковы риски, какие будут шаги со стороны Запада. Да, будет встреча Байдена и Путина. Она ничем закончится, поверьте мне. Агрессивная политика по отношению к нам продолжится.
Алена Сырова, СТВ:
Байден же заявил, что чуть ли не ультиматумы собирается Путину выставлять.
Николай Щекин:
До выборов в Госдуму России прессинг будет сильнейший, и на нас в том числе. После выборов, может, какое-то отступничество пойдет, но в то же самое время никто вам не даст гарантий, какие будут последствия пандемии в Европе. Может быть, там уже пятая волна будет. И в каком состоянии будет экономика Прибалтики, Польши и всей Европы. Поверьте, они еще приползут на коленях и будут умолять помочь.
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