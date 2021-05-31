Николай Щёкин: все аргументы, все наши оправдания никому не нужны

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Начнем с того, что идет системная, комплексная работа по дискредитации Президента Лукашенко, и она не завершится, поэтому все аргументы, все оправдания наши никому не нужны. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Но мы должны их слышать, в любом случае. Николай Щекин:

Другой вопрос, что законным путем, спокойно, давать бумаги, все расследования. Поверьте мне, это опытный человек, он скажет. Недели через три все это забудется. Более того, через месяц все через нас начнут летать – никуда не денутся. Кирилл Казаков:

Долго восстанавливать эту историю, начнут летать? Сейчас закрыли наше пространство, а сколько надо времени, чтобы восстановить эту историю, что все будут летать через Беларусь?

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Посмотрите, в чем абсурд ситуации. Ввели санкции, не имея на это никаких оснований. И посмотрите, кто ввел санкции. У квазигосударств есть какая-то структура европейских агентств по безопасности полета, которая не сказала «не летайте». Она в адрес Департамента по авиации ничего официально не выслала. Кирилл Казаков:

То есть это просто решение авиакомпаний? Артем Сикорский:

Она выслала рекомендации для авиакомпаний. Ни от Франции, ни от одного государства они не поступили в официальные авиационные власти. Они поступили в компании.