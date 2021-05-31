Юрий Воскресенский: если бы Протасевич был очень нужен, в Греции договорились бы с россиянами, закинули бы его в багажник

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Все бьют на то, что это якобы операция спецслужб Беларуси по задержанию опасного преступника Романа Протасевича. В ваших же словах я слышу, что это некая подстава, которую устроил коллективный Запад, чтобы втянуть в геополитическую гибридную войну не только Беларусь, но и Россию.