Юрий Воскресенский: если бы Протасевич был очень нужен, в Греции договорились бы с россиянами, закинули бы его в багажник
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Все бьют на то, что это якобы операция спецслужб Беларуси по задержанию опасного преступника Романа Протасевича. В ваших же словах я слышу, что это некая подстава, которую устроил коллективный Запад, чтобы втянуть в геополитическую гибридную войну не только Беларусь, но и Россию.
Юрий Воскресенский, политолог:
Я выскажу свою версию. Дело в том, что если бы Протасевич был очень нужен, в Греции можно было договориться с российскими специалистами, закинули бы его в багажник, как Латушко, дипломатически, и доставили бы окольными путями в Минск. Давайте смотреть: в результате этой ситуации больше всего пострадала Беларусь. А больше всего выиграл кто? Коллективный Запад. Поэтому надо в любой ситуации смотреть, кто выиграл в этой ситуации.
Кирилл Казаков:
И этот же коллективный Запад не хочет проводить расследование, правда?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы сделали по закону. И Протасевича мы задержали по закону. И никакой он не журналист и не блогер, это террорист и экстремист. Человек воевал в батальоне «Азов». «Азов» даже американцы признали организацией, которая детей, стариков пытала. Даже на Западе от нее отворачиваются. Он там воевал, он вел Telegram-канал, который призывал убивать правоохранительные органы наши, наших офицеров. Мою дочку внесли в черную книгу, которую вела его девушка, безобидная такая, хорошая.
Кирилл Казаков:
Мы в этой книге все.
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