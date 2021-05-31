Николай Щёкин: они так и не узнали Лукашенко за 26 лет. Они не поняли, что он просто так не сдастся и не отдаст своё
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Размышляя над всеми этими вещами, приходишь к выводу: коллективный Запад, да и по отдельности государства и лидеры не поняли Лукашенко. Они его так и не узнали за 26 лет. Они не поняли, что он просто так не сдастся и не отдаст свое.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Очень многие говорили, что наши жесты в отношении Латвии, Украины на прошлой неделе немножко отличаются от той политики, которая проходила раньше. Мы раньше где-то закрывали глаза, соглашались. Я эту фразу повторяю уже несколько месяцев – доброта трактуется как слабость.
Николай Щекин:
Даже сейчас – и то это мягко. Почему никто не говорит о нашей хоккейной команде, какое она давление выдержала? Вы представляете, что там творилось?
Кирилл Казаков:
Если требуют взятия в заложники.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наш МИД стал работать по-другому. Я скажу, что молодцы. Сейчас реакция Министерства иностранных дел – да, мы можем жестче. А может, и будет жестче, посмотрим. Но она быстрая, адекватная. И самое главное, мы показали, что страну унижать не дадим. Я горжусь, что у нас такой МИД. Сейчас действительно можно это сказать.
Вадим Боровик, политолог:
У нас будет трезвая, жесткая и взвешенная политика. Там, где надо, жестко, но в целом она должна быть взвешенная.
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Сейчас действительно проходит процесс отрезвления. Уже сейчас все те, кто сильно кричали, через бизнес, какие-то знакомства, круги пытаются выйти, чтобы решить свои вопросы. Слушайте, дайте нам разрешение, дайте нам слетать.
Олег Гайдукевич:
А в Европе сегодня заговорили: может, санкции слишком сильные вводить не надо? Смотрите, Путин с Лукашенко встретились, они сейчас могут по нам тоже ударить. Уже и такие разговоры пошли.
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