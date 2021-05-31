Николай Щёкин: они так и не узнали Лукашенко за 26 лет. Они не поняли, что он просто так не сдастся и не отдаст своё

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Размышляя над всеми этими вещами, приходишь к выводу: коллективный Запад, да и по отдельности государства и лидеры не поняли Лукашенко. Они его так и не узнали за 26 лет. Они не поняли, что он просто так не сдастся и не отдаст свое.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Очень многие говорили, что наши жесты в отношении Латвии, Украины на прошлой неделе немножко отличаются от той политики, которая проходила раньше. Мы раньше где-то закрывали глаза, соглашались. Я эту фразу повторяю уже несколько месяцев – доброта трактуется как слабость.