Журналистка СТВ позвонила мэру Риги. И вот что из этого вышло

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.

Алена Сырова, СТВ:

Сегодня перед эфиром, чтобы нас не упрекали, что мы как-то однобоко подаем информацию, не хотим вести диалог, я попыталась связаться с мэром Риги, чтобы уточнить из первых уст, продемонстрировать его мнение касаемо этой ситуации. Сославшись на занятость, со мной пообщался лишь советник. Он решил вести общение в письменной форме на английском языке, хотя по телефону говорил он по-русски. Диалог у нас состоялся занимательный. Как только он, видимо, прогуглил, что я представляю государственное СМИ, тут же сказал, что все ответы на вопросы можно найти на просторах интернета, но если что-то нужно уточнить, то милости прошу. Я решила уточнить, как быть нам, тем людям, которые живут под красно-зеленым флагом, как я, например, всю сознательную жизнь? Или как быть тем, кто в 1995 году на референдуме голосовал за смену? Ответа не последовало. Более того, меня в WhatsApp заблокировали.