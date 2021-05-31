После шабаша идёт период отрезвления. Что говорят об отказе летать над Беларусью в Департаменте по авиации?

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вы сказали, что отличие все-таки есть во вчерашнем инциденте в Берлине. Оно кардинально в чем? Почему ситуация с самолётами в Берлине и в Минске – не одно и то же? Рассказал Артём Сикорский

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Отличие в первую очередь, я думаю, все заметили, что разницы в протоколах безопасности никакой нет. Также вещи были разложены возле самолета. Кирилл Казаков:

Никого по надувным трапам не спускали, да? Артем Сикорский:

На самолете процедурой эвакуации руководит командир воздушного судна, поэтому я на это обращаю внимание. Всю эту информацию предоставляем в следствие, я не могу, может быть, все детали следствия сейчас рассказывать. Но я на этот момент прошу обратить внимание. Алена Сырова, СТВ:

Артем Игоревич, мы готовили с вами материал. Начальник смены аэропорта, который присутствовал во время этого инцидента с Ryanair, рассказывал о том, что командир экипажа рейса из Греции не покинул судна, он общался со всеми службами. В этой истории много белых пятен. Собрали всё, что известно о посадке Ryanair в Минске, в один материал Кирилл Казаков:

Просил не вызывать полицию, просил удалить видео с телефона. Алена Сырова:

Первое, о чем попросил – не вызывать полицию.