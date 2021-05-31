После шабаша идёт период отрезвления. Что говорят об отказе летать над Беларусью в Департаменте по авиации?
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вы сказали, что отличие все-таки есть во вчерашнем инциденте в Берлине. Оно кардинально в чем?
Почему ситуация с самолётами в Берлине и в Минске – не одно и то же? Рассказал Артём Сикорский
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Отличие в первую очередь, я думаю, все заметили, что разницы в протоколах безопасности никакой нет. Также вещи были разложены возле самолета.
Кирилл Казаков:
Никого по надувным трапам не спускали, да?
Артем Сикорский:
На самолете процедурой эвакуации руководит командир воздушного судна, поэтому я на это обращаю внимание. Всю эту информацию предоставляем в следствие, я не могу, может быть, все детали следствия сейчас рассказывать. Но я на этот момент прошу обратить внимание.
Алена Сырова, СТВ:
Артем Игоревич, мы готовили с вами материал. Начальник смены аэропорта, который присутствовал во время этого инцидента с Ryanair, рассказывал о том, что командир экипажа рейса из Греции не покинул судна, он общался со всеми службами.
В этой истории много белых пятен. Собрали всё, что известно о посадке Ryanair в Минске, в один материал
Кирилл Казаков:
Просил не вызывать полицию, просил удалить видео с телефона.
Алена Сырова:
Первое, о чем попросил – не вызывать полицию.
Артем Сикорский:
Это все детали. Есть гораздо больше задокументированных видео, опросных листов, аудиоинформации, которая предоставлена в Следственный комитет. Вот в чем разница? После нашего случая начался шабаш. После шабаша в любом случае идет период отрезвления. Начинается похмелье, болит голова и тяжело язык двигается. Вот сейчас такая же абсолютно ситуация. Для чего это все надо было? Что в сухом остатке получилось? Если вы посмотрите на карту на Flightradar.
Кирилл Казаков:
На шесть часов вечера у нас есть карта Flightradar, чтобы увидеть, летают или не летают самолеты над Беларусью, и кто больше всех пострадал. Шесть часов вечера.
Артем Сикорский:
Кто стал выгодополучателем от этой ситуации, посмотрите. Я даже не скрываю своей радости. Выгодополучателем стали друзья наши, соседское государство – Россия. Если вы обратите внимание на то, насколько сейчас перегружена ростовская зона, вы дадите ответ, куда же эти самолеты ушли. Мы же должны рассматривать коридор не только запад – восток, но и север – юг. Во-вторых, навигация и стоимость навигации считается за 100 километров пройденного пути. Так вот, этот маршрут по территории России тоже же удлинился, это тоже дополнительные сборы для нашей братской страны.
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