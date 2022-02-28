Пришла к пациенту на вызов. История любви солистов группы «Аура»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA». Юлия Артюх, СТВ:

Десять лет ты выступаешь солисткой «Зорачкі» и потом 10-й, 11-й класс заканчиваешь, и идешь поступать куда?

Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA»:

В медицинский институт. Юлия Артюх:

Прекрасно. Почему вдруг? Юлия Быкова:

Ну, вот такая интересная ситуация. На самом деле, из нашего коллектива «Зорачкі» прямая дорожка шла, естественно, в Институт культуры, народное отделение. Большинство так и поступало, и я была бы не исключением, но у меня в семье... То есть у нас бабушка считала, что серьезные профессии – это либо врач, либо экономист. Юлия Артюх:

Учитель… Юлия Быкова:

Про учителя она мне ничего не говорила. Это вот у мужа. У него бабушка была учительницей, заслуженной, очень уважаемой – у них да. Юлия Артюх:

Надо сказать, что Женя – экономист.

Юлия Быкова:

А вот Жене тоже мама сказала: «Ты, пожалуйста, выучись, диплом получи нормальный, а потом делай, что хочешь, но чтоб диплом у тебя был полезный». Вот так мы с Женей: он пошел на банковское дело, я – на лечебное. И оба отучились, получили дипломы. Чем мы только отличались с ним? Тем, что я отработала почти десять лет по специальности, а Женя прошел стажировку у нас в банке, и на этом его экономическая карьера завершилась. Ты знаешь, мы познакомились в институте на почве музыки, потому что у него в институте была команда КВН, и у нас была, и, естественно, нужна была музыка, нужны были какие-то аранжировки. Я пела, он писал музыку. Нас общая знакомая свела, и мы начали… «Мы встречались и расходились, может быть, раза три» Юлия Артюх:

И это была любовь с первого взгляда? Юлия Быкова:

Да ну! Мы встречались и расходились, может быть, раза три. То есть так получалось, что он мне написал аранжировку, за которой мы к нему пришли с нашей командой, – и все, потом не общались больше. Потом у нас была (я уже на шестом курсе училась) эпидемия гриппа. И так получилось, что участок, который обслуживали (мы, студенты, помогали обслуживать), – Женин дом. Я смотрю: какой-то адрес знакомый. Думаю: «Последним поставлю себе, чаю попью». Прихожу к Жене. Мы там пообщались, вспомнили друг друга. А потом, когда я уже закончила институт, у меня стоял трудный выбор: поехать заработать денег и потом все равно продолжать работать. Тогда в 2000 год, в 2001-й студент получал, может, долларов десять, повышенная стипендия у меня была, молодому специалисту – на три доллара больше, то есть нужны были деньги. Поэтому был вариант поехать в вокальный коллектив за границу на контракт, отработать, заработать, приехать сюда, обустроиться как-то и все равно продолжать дальше по специальности. У меня такие были планы. И так получилось, что Женя как раз тоже собирался везти коллектив. Юлия Артюх:

Туда же?

Юлия Быкова:

Туда же, в Бахрейн. Это арабское государство, туристический центр, банковско-туристический такой, то есть там не шариат, а там как раз как Дубай. И он тоже собирал коллектив. И так получилось, что я ему звоню: «Жень, ты там не знаешь, может, кто-то куда-то?» Он: «Я собираю». Вот так мы поехали, и там у нас уже какие-то романтические отношения завязались вдалеке. Потом мы вернулись, я еще на один контракт съездила (мне продлили), Женя остался здесь и устроился работать на радио (аранжировки делать, писать музыку для радио), и потом уже, когда я вернулась, я распределилась все равно молодым специалистом в Минский район, и мы уже продолжали встречаться. Юлия Артюх:

А в какой момент он тебе сделал предложение? Юлия Быкова:

Сплошная бытовуха. Мы шли из авторского общества, мы зарегистрировались в авторском обществе, как авторы зарегистрировали свои песни. У нас были с собой паспорта, был красивый весенний день. Не помню, то ли апрель, но что-то очень красивое, весеннее. Мы радостные, счастливые шли мимо загса с паспортами. Он говорит: «Слушай, давай зайдем». Мы к тому времени уже встречались не первый год. Я говорю: «Давай». Мы туда заходим и говорим: «Хотим пожениться». Там женщина говорит: «Ну, хорошо, в августе». Мы говорим: «В каком таком августе? Мы до августа уже десять раз передумаем». Она говорит: «Хорошо, тогда можно в мае, но только неторжественное. Быстренько придете, распишитесь». Я говорю: «Нет, слушайте, хотя бы первый раз в жизни я имею право надеть платье, фату и все такое? Без торжественного я тоже не хочу». Женя тогда побежал в ларек, тогда еще ларьки были, где можно было кофе, шоколадки, конфеты закупать, а я сижу, с щенячьими глазами на нее смотрю. Она: «Ладно, есть восьмого июля свободный день. В три часа приходите со своими гостями». А тогда же этот праздник не праздновался. Это День Петра и Февронии, покровителей семьи православной, то есть аналог Дня святого Валентина, но это не наш совсем православный праздник, а святой Петр и Феврония – это покровители семьи. И мы как-то совершенно случайно в этот день поженились. Так и живем. Все как надо, все, как я хотела. Мы сами делали свадьбу, мы сами полностью все покупали, все планировали, то есть родители уже пришли как гости, поэтому мы вытворяли все, что хотели, мы ни перед кем не были обязаны. Было очень весело по итогу. О создании группы «AURA» Юлия Артюх:

А «AURA» когда родилась? Уже в замужестве? Юлия Быкова:

Где-то в это время.

Юлия Артюх:

Как? Вы сидели, просто чай пили: «А давай сделаем совместный проект?» Юлия Быкова:

Нет. Как авторы мы стали работать, как только я вернулась из Бахрейна, и у Жени какая-то музыка скопилась. Я говорю: «Я могу слова писать». И мы начали потихонечку писать свои песни. То есть у меня Женя – генератор идей. Я такая: «Ну, хорошо». Могу копать, могу не копать – могу писать, могу не писать. У нас генератор новшеств и прогресса – это Женя. У него мозг работает активно. Вижу цель – не вижу препятствий. Мы работали как авторы. В 2003 году – первое успешное произведение. Успешное, как я считаю. Известный артист исполнил, Ирина Дорофеева. Мы написали песню в 2002 году для нее, и в 2003 году мы целый альбом написали. Да, нам понравилось, и написали целый альбом, был наш первый известный исполнитель. Потом пошли песни, потом с Инной Афанасьевой начали работать, с Надеждой Бабкиной, с продюсерский центром «СПАМАШ», тогда мы с ними познакомились, Аленой Ланской, Иваном Буслаем. А свои песни мы начали в 2005-м писать. Почему? Юлия Артюх:

Для себя, да? Юлия Быкова:

Даже не для себя. Появился ряд бесхозных песен, которые никто не брал, никому не подходили. Это не значит, что были плохие песни, потому что наш первый хит – это «Whisper of silence». Это англоязычный хит, он много крутился по радио, особо никто не знал, что это белорусы, потому что было не на белорусском языке. Почему мы приняли решение больше писать на белорусском? Чтобы было понятно, что это все-таки белорус.

Юлия Артюх:

Прославлять страну. Юлия Быкова:

Даже не прославлять, а просто ставить акцент, что это белорусы. И тогда это был никакой язык, то есть это был синтез латыни, арабского – всего, всего. Потому что у нас принцип по молодости был такой: главное, чтобы музыка была красивая. Мы слушали оба англоязычную музыку, мы работали за границей, я пела исключительно мировые хиты. Русскоязычную музыку я в институте, это был питерский рок. Когда появился «Брат-2» и его саундтрек... Это был мой любимый фильм в том числе из-за саундтрека, потому что было то, что я люблю. А Женя – итальянская музыка, Абе и так далее, то есть такая благозвучная, красивая европейская музыка. Удивительно, но радиостанции восприняли как-то очень хорошо все эти песни. Там песни на французском. … вообще тоже укручивали, и мало кто верил (даже наши коллеги), что это белорусы: «Да вы ж перепеваете». Мы говорим: «Вот автор слов – Женя. Он же французский язык изучал». То есть такой бэкграунд вообще большой и крепкий. То есть у него диплом переводчика Парижской торговой палаты. У них была школа с французским языком при посольстве французском. Там высочайший был уровень: они побеждали все республиканские олимпиады и постоянно во Францию ездили, практику языковую проходили. О переходе в творчество Юлия Артюх:

А когда переходила из врачебной практики в творчество, тяжело было?