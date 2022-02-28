«Поликлиники перейдут на обычный режим работы». В Минске от коронавируса привито около 61% человек

Новости Беларуси. В Минске против СOVID-19 вакцинированы более миллиона 126 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности». Это почти 61 % населения. В том числе привиты около 5 400 детей. Свыше 10 % минчан прошли ревакцинацию.
Новости Беларуси. В Минске против СOVID-19 вакцинированы более миллиона 126 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности». Это почти 61 % населения. В том числе привиты около 5 400 детей. Свыше 10 % минчан прошли ревакцинацию.
Только в 6-й центральной районной поликлинике более 20 000 человек уже получили защиту от коронавируса – из них 1 820 сделали третью прививку. При этом не принципиально, какой вакциной ранее укололи. В последующем препараты можно миксовать для лучшего эффекта, то есть прививаться разными. Бустерная вакцинация против COVID-19 хорошо влияет на иммунитет. Ее рекомендуют делать через полгода после полного курса вакцинации.
Елена Пилипчук, заведующая вторым отделением 6-й центральной районной клинической поликлиники:
Благодаря активным мерам Министерства здравоохранения уровень заболеваемости гораздо снизился. Можно сказать, что ближайшее время поликлиники перейдут на обычный режим работы. Кроме того, чтобы проходить обязательную вакцинацию, поскольку заболеваемость снизилась, то активно всем предлагаем посещать нашу поликлинику. Потому что многие боялись заразиться. Кроме вакцинации надо соблюдать те же меры безопасности. Ревакцинация ориентирована на людей, которые относятся к группе риска. Это имеющие хронические заболевания, сердечно-сосудистую патологию, бронхолегочные, астму, например, хронические бронхиты.
Желающие привиться жители Минска могут обратиться в поликлиники, пункты вакцинации, например, в торговых центрах. Если по состоянию здоровья нет возможности самостоятельно прийти, медицинская бригада приедет на дом.
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