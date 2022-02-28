«Поликлиники перейдут на обычный режим работы». В Минске от коронавируса привито около 61% человек

Новости Беларуси. В Минске против СOVID-19 вакцинированы более миллиона 126 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности». Это почти 61 % населения. В том числе привиты около 5 400 детей. Свыше 10 % минчан прошли ревакцинацию.

Только в 6-й центральной районной поликлинике более 20 000 человек уже получили защиту от коронавируса – из них 1 820 сделали третью прививку. При этом не принципиально, какой вакциной ранее укололи. В последующем препараты можно миксовать для лучшего эффекта, то есть прививаться разными. Бустерная вакцинация против COVID-19 хорошо влияет на иммунитет. Ее рекомендуют делать через полгода после полного курса вакцинации.