Наблюдатель из Австрии: «У каждой медали есть две стороны. И я хотела приехать в Беларусь, чтобы увидеть вторую»

Новости Беларуси. За тем, как проходит референдум, в Беларуси следят международные и иностранные наблюдатели. Их прибыло в нашу страну 195, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это представители СНГ, ШОС, ОДКБ. Среди наблюдателей также политики, депутаты, общественные деятели, которые выступают исключительно как самостоятельные эксперты. Они приехали в Беларусь из разных стран, в том числе из Австрии, Германии, Италии, Литвы, Сербии.
А вот для Моники Штрайф приезд в Беларусь и наблюдение на референдуме – абсолютно новый опыт. Гостья из Австрии давно хотела посетить нашу страну. Сейчас понадобилось проделать долгий путь – лететь с пересадками через Европу, а потом ехать поездом из Вильнюса до Бреста. Но это того стоило.
Моника Штрайф, наблюдатель (Австрия):
У каждой медали есть две стороны. И я хотела приехать в Беларусь, чтобы увидеть вторую. Потому что у нас информация о вашей стране подается однобоко. Я посетила сегодня два участка, но задержалась на каждом довольно долго. Вчера я также посетила участки в Бресте. Я могу сказать, что с точки зрения организации, прозрачности, хода голосования, убеждена, что все очень правильно и четко.
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