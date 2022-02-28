Лазуткин: Путина обвиняли во всех грехах, а Лукашенко выступал проводником мирной позиции по Украине. На этом начали играть

Новости Беларуси. По мнению политологов, масштабные боевые действия в Украине – это не только результат длительного невыполнения Минских соглашений. По ряду причин Украиной не было сделано никаких шагов для переговоров с Россией, а все мирные инициативы, в том числе и белорусские, проигнорированы, то есть страну фактически толкали к войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О глубинных причинах военного конфликта, об архитектуре отношений Украины с Западом и о важности референдумов для любого государства расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

В обращении, которое было сделано за два дня до начала операции, Путин говорил не только о перевороте, который привел к развалу государства или натовских ракетах, но и в целом о курсе Украины с момента независимости.

Владимир Путин, президент России:

Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией как предлог для торга с Западом, шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции. Но в противном случае будет расти российское влияние на Украину. Андрей Лазуткин:

То есть изначально Россию не устраивала сама модель отношений Украины с Западом. А в чем корень наших бед? Откуда берутся заигрывания со Штатами и Европой? А проблема в том, что все без исключения государства СНГ, включая Россию, после развала Союза пытались по отдельности налаживать отношения с Западом. И Украина в этом списке была далеко не первой. Вот, Ельцин выступал в Конгрессе США.

Борис Ельцин:

Мир может вздохнуть спокойно. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. Я здесь для того, чтобы заверить вас: на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Андрей Лазуткин:

Такое американцам нравилось. Но одно дело – хлопать в ладоши, а другое дело, что всех, кто приходил на поклон, ставили перед выбором. Если, допустим, Прибалтика вступала в ЕС, то на очень жестких условиях – это закрытие атомной станции, ликвидация промышленности, продажа всей нефтехимии. На Запад вас брали, но только как маленькое слабое государство, которое там не сможет ни на что влиять. И Горбачев, и Ельцин не были дураками, они искренне считали, что Россию тоже возьмут на Запад. Будет такая новая Франция. Но нет. Россия слишком большая. Ее сначала надо поделить на 10 областей, допустим, с помощью войны на Кавказе, а потом поделить ресурсы. И вот тогда будет много маленьких государств со своими царьками, и их всех с удовольствием примут на Запад. Не стоит думать, что украинские политтехнологи этих вещей не понимали. Когда Зеленского вели к власти, про него сняли очень правильное кино, где в простой форме показали, что будет дальше с Украиной, если у власти останутся националисты (подробнее в видеоматериале).

Андрей Лазуткин:

Но поскольку Зеленский все делал наоборот, сегодня кино стало реальностью. Но поставьте себя на место Зеленского. Что делать, если вы пришли к власти и часть вашей страны хочет на Запад и ненавидит русских, а вторая – хочет на Восток? Как сохранить единство? Вы не поверите, но надо проводить референдум. И может кому-то непонятно, зачем мы сегодня вносим поправки. А это такая сверка часов. После 2020 года мы тоже проверяем, куда и с кем хочет идти наш народ, поддерживает ли он Президента, есть ли в обществе раскол и по каким вопросам.

Все то же самое, что в Украине, у нас было в 1990-е годы. Тогда Беларусь, как и Прибалтика, могла спокойно войти в ЕС. Но это не вопрос вхождения, это вопрос того, на каких условиях вы присоединяетесь. И была очень острая ситуация в обществе, когда хотел в Европу, а кто-то нет. И что тогда делает Лукашенко? Он проводит первые два референдума по языку, по символике, а потом по интеграции с Россией. Но мало просто проголосовать. Свой выбор надо защитить, потому что когда Лукашенко не удалось переиграть на выборах и еще оказалось, что народ хочет интеграции с Россией, Лукашенко начали сносить цветными революциями. Андрей Лазуткин:

А перед Украиной выбор между Востоком и Западом тоже встал не вчера. В 2004-м там впервые побеждает оранжевая революция, но полного контроля над страной они не получили. Зато оформился раскол на западные регионы и на промышленный восток. И впервые появилась сама идеология Майдана. А это очень непростая вещь, не каждому дано.

Виктор Ющенко:

Я думаю, проект русского мира – это амбициозный проект. Россиянин не любит свободы, не любит волю. В России никогда не будет политического Майдана. Водочный Майдан может быть, хлебный может быть, пенсионный может быть, примитивный Майдан может быть. «Майданодостоинства» не будет. Рядовой россиянин любит царя, и он готов терпеть во всем остальном. Андрей Лазуткин:

И в 2013 году, еще летом, до Майдана, Януковичу тоже предлагали провести референдум, узнать, чего хочет население – вступления в ЕС или в Таможенный союз с Россией. Но Янукович референдум не провел, как в свое время Лукашенко. А когда у вас нет на руках цифр, когда вы не знаете, кого реально поддерживают люди, и когда ваша милиция защищает не выбор народа, а только личную власть, такая власть всегда будет очень слабой. И это отличает нас от них.

Андрей Лазуткин:

Но не надо думать, что вот Янукович был дурачок, а мы такие умные. Он держал деньги на Западе, и его этими деньгами шантажировали. Он все понимал, но не мог дать команду разогнать Майдан, хотя у МВД и СБУ все было готово. Поезд ушел, случился переворот, и по славянским народам был нанесен самый мощный удар со времен Югославии. А что в это время происходило между Россией и Беларусью? Мягко говоря, не все было гладко. С одной стороны, мы были посредником между Россией и Украиной в переговорах, и пришлось вести себя очень сдержанно по отношению к Майдану. Это казалось оправданным, год-два потерпим, а там все помирятся. Но не помирились, потому что если славяне режут друг друга, это же прекрасно, это всем на руку.

Андрей Лазуткин:

И события затянулась на долгие восемь лет, а нам начали рассказывать, что мы уже не посредники на переговорах, а что Лукашенко уходит на Запад, что он националист и подружился с црушниками. А еще получилась нежелательная конкуренция между нашими президентами. Путина обвиняли во всех грехах, а Лукашенко выступал проводником мирной позиции по Украине. И хотя это были согласованные действия с Путиным, на этом начали играть, чтобы столкнуть лбами. Что Лукашенко такой умный и хороший, он поддерживает и Украину, и Грузию, а плохой Путин всех захватывает.