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Международные наблюдатели: «Люди ходили на голосование свободно, открыто, с большим желанием»

28 февраля 2022 13:53
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Международные наблюдатели не выявили серьезных нарушений во время проведения референдума. Эксперты отметили высокую гражданскую ответственность белорусов и отличную организацию самого процесса. Об этом сообщили представители зарубежных миссий специальной пресс-конференции.

Международные наблюдатели: «Люди ходили на голосование свободно, открыто, с большим желанием»-1

Напомним, аккредитации для наблюдения получили 195 человек, в том числе из стран Евросоюза. Самая представительная миссия – от СНГ. В ее составе 150 экспертов. Долгосрочные наблюдатели прибыли в страну 1 февраля, чтобы оценить соответствие кампании международным стандартам. В основной день голосования миссия от СНГ посетила 926 участков.

Международные наблюдатели: «Люди ходили на голосование свободно, открыто, с большим желанием»-4

Ильхом Нематов, глава Миссии наблюдателей от СНГ, заместитель председателя исполнительного комитета исполнительного секретаря СНГ:
Люди ходили на голосование свободно, открыто, с большим желанием, с детьми, кто-то с внуком. Детям давали шоколадки. Как на праздник ходили. Я уже сказал на пресс-конференции, что на всех участках была организована торговля продуктами питания и концертная программа. Естественно. Это создает очень хорошие, благоприятные условия.

Международные наблюдатели: «Люди ходили на голосование свободно, открыто, с большим желанием»-7

Шухрат Саримсаков, участник Миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (Таджикистан):
Организация подготовки к референдуму была проведена белорусской стороной на самом высоком уровне, оставила только приятные впечатления от пребывания здесь. Тут и информационные технологии были задействованы, и для лиц с ограниченными возможностями все было предусмотрено. Приятно отметить тот факт, что голосование было начато заранее. Очень много людей пришли на избирательные участки, получили возможность проголосовать в рабочее время, что, конечно же, было удобно для большинства людей.

Международные наблюдатели: «Люди ходили на голосование свободно, открыто, с большим желанием»-10

Республиканский референдум в стране признан справедливым представителями Шанхайской организации сотрудничества и Парламентской ассамблеи ОДКБ. Так, после атаки на российских порталах появилась ложная информация о числе жертв спецоперации в Украине.

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# Референдум # общество # Ильхом Нематов # Шухрат Саримсаков # Фотофакт

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