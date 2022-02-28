Международные наблюдатели: «Люди ходили на голосование свободно, открыто, с большим желанием»

Международные наблюдатели не выявили серьезных нарушений во время проведения референдума. Эксперты отметили высокую гражданскую ответственность белорусов и отличную организацию самого процесса. Об этом сообщили представители зарубежных миссий специальной пресс-конференции.

Напомним, аккредитации для наблюдения получили 195 человек, в том числе из стран Евросоюза. Самая представительная миссия – от СНГ. В ее составе 150 экспертов. Долгосрочные наблюдатели прибыли в страну 1 февраля, чтобы оценить соответствие кампании международным стандартам. В основной день голосования миссия от СНГ посетила 926 участков.

Ильхом Нематов, глава Миссии наблюдателей от СНГ, заместитель председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:

Люди ходили на голосование свободно, открыто, с большим желанием, с детьми, кто-то с внуком. Детям давали шоколадки. Как на праздник ходили. Я уже сказал на пресс-конференции, что на всех участках была организована торговля продуктами питания и концертная программа. Естественно. Это создает очень хорошие, благоприятные условия.