Николай Мысливец о проведённом в Беларуси социсследовании: это информация, которая должна быть основой политики в стране

Новости Беларуси. Рост доверия к государственным органам власти и в первую очередь к Президенту. Таковы ключевые результаты социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столь масштабное исследование – один из способов понять, что происходит в нашем обществе, выделить определенные тенденции и принять решения, в каком направлении двигаться. Такое мнение высказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец. Он станет гостем нашей итоговой программы «Неделя».
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
В приоритете у населения по-прежнему сохранение тех базовых ценностей, на которых, собственно говоря, и строится белорусская государственность. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать и укреплять партнерские отношения с Российской Федерацией. Ценность подобного мониторинга еще и в том, что это не только информация для размышления, рассуждения, для научных в том числе открытий, это информация, которая должна быть основой проведения кадровой политики, политики в работе с населением, политики на местах, которую наше государство в последнее время проводит гораздо более активно.
К диалогу в студии подключится и первый проректор Белорусской государственной академии искусств, профессор Светлана Винокурова.