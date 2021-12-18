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Николай Мысливец о проведённом в Беларуси социсследовании: это информация, которая должна быть основой политики в стране

18 декабря 2021 12:27
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Новости Беларуси. Рост доверия к государственным органам власти и в первую очередь к Президенту. Таковы ключевые результаты социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столь масштабное исследование – один из способов понять, что происходит в нашем обществе, выделить определенные тенденции и принять решения, в каком направлении двигаться. Такое мнение высказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец. Он станет гостем нашей итоговой программы «Неделя».

Николай Мысливец о проведённом в Беларуси социсследовании: это информация, которая должна быть основой политики в стране-1

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
В приоритете у населения по-прежнему сохранение тех базовых ценностей, на которых, собственно говоря, и строится белорусская государственность. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать и укреплять партнерские отношения с Российской Федерацией. Ценность подобного мониторинга еще и в том, что это не только информация для размышления, рассуждения, для научных в том числе открытий, это информация, которая должна быть основой проведения кадровой политики, политики в работе с населением, политики на местах, которую наше государство в последнее время проводит гораздо более активно.

К диалогу в студии подключится и первый проректор Белорусской государственной академии искусств, профессор Светлана Винокурова.

Николай Мысливец о проведённом в Беларуси социсследовании: это информация, которая должна быть основой политики в стране-4

Итак, результаты самого масштабного социологического исследования смотрите в программе «Неделя» в воскресенье, 19 декабря, в 19:30 на телеканале СТВ.

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# Социологический опрос # общество # Николай Мысливец # Ольга Коршун # Светлана Винокурова # Фотофакт

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