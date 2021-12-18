Николай Мысливец о проведённом в Беларуси социсследовании: это информация, которая должна быть основой политики в стране

Новости Беларуси. Рост доверия к государственным органам власти и в первую очередь к Президенту. Таковы ключевые результаты социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столь масштабное исследование – один из способов понять, что происходит в нашем обществе, выделить определенные тенденции и принять решения, в каком направлении двигаться. Такое мнение высказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец. Он станет гостем нашей итоговой программы «Неделя».