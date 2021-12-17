«Обратная связь от населения». Что показало последнее социсследование Академии наук Беларуси?

Новости Беларуси. Результаты масштабного социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем» вызвали широкий резонанс в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители всех регионов продолжают обсуждать данные опросов. От социальных гарантий государства, которыми пользуются, до вопросов доверия к власти – в этом важную роль играют прямые линии и выездные приемы граждан. Подробности в репортаже Галины Буро.

Матвей в школе? Ясно. Тут к нам приехали гости хорошие. Николай Решетников с удовольствием демонстрирует работу домашнего телефона – звонит сыну в город. Раньше это было проблемой. Мужчина живет в деревне Райста Гродненского района. Дом на окраине местечка, и долгое время сюда не доходила телефонная связь. Как и интернет. А без него пенсионер свою жизнь уже не представляет.

В первую очередь это обращение в поликлинику за талонами, оплата коммунальных услуг через интернет-банкинг. А если так, то любим и обязательно смотрим спортивные передачи, новости. Только новости лояльные к нашей власти, всяких тихановских и прочих исключаем.

Некоторое время он пользовался линией соседа – так между собой договорились. И продолжал стоять на очереди на проведение телефонной и интернет-связи. Очередь подошла, вот только в последний момент мужчине отказали без объяснения причины. Искать правду решил на прямой линии у губернатора. Один звонок – и вопрос в миг решился.

Николай Решетников, житель деревни Райста:

Когда я позвонил, почувствовал правильность, силу и человечность руководителя. Что я хочу сказать. Во-первых, я голосовал и жена, и все мы за Президента, за Александра Григорьевича. Это без вопросов. И не первый раз. Во-вторых, когда я разговаривал с ними, я говорю, мы же голосовали за Президента, а значит и за вас, за Караника Владимира Степановича. Он это как бы мимо ушей, но все понимает. Он тактичный, грамотный и толковый, порядочный человек. И все, этот вопрос решился. Что я могу сказать? Удовлетворение полное. Поэтому еще раз спасибо ему.

Николай Александрович уверен: именно по таким хорошим делам люди и судят о работе всей вертикали власти. Последнее социологическое исследование показало, что чиновники на местах слышат граждан. В анкетировании приняли участие свыше 10 тысяч респондентов со всей Беларуси. Один из вопросов касался как раз доверия к власти.

Галина Буро, корреспондент:

Социсследование – это и есть та самая обратная связь от населения. Так, по результатам анкетирования выяснилось, что более 70 % белорусов доверяют Президенту. Примерно такой же процент граждан негативно относятся к санкциям, введенным в отношении нашей страны. Были вопросы по поводу предстоящего референдума по изменениям в Конституцию. И выяснилось, что больше 60 % респондентов планируют принять в нем участие.

А вот среди наиболее значимых инициатив Президента в лидерах ответ – сохранение суверенитета и независимости Беларуси. На втором месте – поддержка многодетных семей. И тот и другой пункт семья Ковалевич готова подкрепить своим примером. Оба педагоги, воспитывают троих детей – двух дочерей и маленького Кирилла. Старшая девочка увлечена музыкой и гордится, что за свои успехи ездила на Президентскую елку, средняя дочь – будущая спортсменка. Не подводит честь семьи и собака – как-никак чемпион Беларуси. Когда Алексей и Наталия поженились, мнения о количестве детей расходились. Жизнь все расставила на свои места, а государство помогло.

Алексей Ковалевич, житель Гродно:

До того как у нас появился Кирилл, и музыкальная школа была платная, и питание в школе. Это все большое очень подспорье. Квартиру, правда, как не многодетные построили.

Наталия Ковалевич, жительница Гродно:

Жилищный кредит нам пересчитали как многодетной семье. Я благодарна нашему государству за то, что я могу три года быть мамой, не занимать себя работой в данный момент относительно каждого ребенка. Я получаю, как мои дети говорят, достойную зарплату. Я считаю, что детство – это фундамент того, что мы получим в будущем, и наше государство делает все для того, чтобы выросли достойные граждане. Данные национального социсследования подтвердили и правильный курс развития государства. Например, больше 70 % людей оценивают отношения Беларуси и России как дружественные и нормальные. В непростом вопросе миграционного кризиса больше половины граждан считают, что ответственность за наплыв беженцев несут страны Евросоюза, США и НАТО.

Кто-то из западных стран. Потому что, видимо, какая-то договоренность была, что будут пропускать этих мигрантов. И потом они, получается, застряли на нашей территории. Но мы и так им помогаем по возможности, правда? И почему должны отвечать мы, если туда не пропускают их?

Почему бы и не услышать этих людей? Мы-то открыты к ним.

Кто виноват, даже сложно сказать, честно говоря.

Власть тех стран, откуда мигранты бегут, в первую очередь.