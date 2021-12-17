К референдуму относятся положительно 50 % белорусов. Публикуем итоги социсследования «Беларусь. Мнение о будущем»

Новости Беларуси. Рост доверия к государственным органам власти и, в первую очередь, к Президенту. Таковы ключевые результаты социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги масштабного опроса продолжают обновляться.

Так, около 60 % белорусов доверяют госслужащим и местным органам власти. Уровень доверия Центризбиркому – почти 53 %, политическим партиям – 31 %. Из средств массовой информации телевидению доверяет более 50 % граждан, газетам – 43 %, а источникам в интернете чуть более 20 % опрошенных.

Белорусы назвали и основные источники получения информации. Национальные телеканалы и интернет-СМИ идут в этом перечне практически вровень. Они заметно потеснили на медиарынке газеты и радио.

К проведению референдума по изменению Конституции положительно относятся более 50 % белорусов. Нейтральное отношение высказали около 19 %, затруднились ответить – 16 % опрошенных.

Также участникам исследования предлагалось ответить, как за последний год изменилось положение Беларуси в основных областях жизнедеятельности государства. Более 44 % белорусов считают, что за прошедший год улучшилась обороноспособность страны. Также, по мнению опрошенных, поднялся уровень культуры, науки, образования, законодательства и правопорядка, внешней политики, соблюдения прав человека, а также экономических реформ и социального обеспечения.

Изначально исследование «Беларусь. Мнение о будущем» планировалось для внутреннего пользования Администрации Президента, чтобы иметь возможность оценивать обстановку в стране. Но главой государства было решено сделать результаты опроса достоянием общественности.